Ankara kulislerinde bomba iddia! Devlet içinde çok sayıda kişi takibe alındı! 2023 seçimleri öncesi dev provokasyon planı...
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 2023 seçimlerine yönelik başlatılan sistematik provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Siyaset Bilimci Onur Erim çok ciddi iddialarda bulundu. Erim devlet içinde çok sayıda insanın takibe alındığını belirtirken konunun detaylarını A Haber'de anlattı. İşte detaylar...
Siyaset Bilimci Onur Erim A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 2023 seçimlerine yönelik başlatılan sistematik provokasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
DEVLET İÇİNDE BAZI İNSANLAR TAKİBE ALINDI
İstihbarat uzmanı değilim ama devlet içinde ve dışında sayıları çok fazla olmasa da gereksiz yere bazı insanlar takibe alındı. Herhangi bir şekilde bu insanları bir konuyla Cumhurbaşkanına ve hükümete bağlayarak seçimlere doğru bir takım skandallar çıkartma peşindeler.
HEPSİ DEVLET İÇİNDEKİ UNSURLAR
Bunların hepsi devlet içindeki unsurlar. Bunlar FETÖ unsurları mı yoksa yabancı mihraklı kişiler mi bunları bilemiyorum. Böyle bir şeyin ciddi ciddi yapıldığını düşünüyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ALEVİ VATANDAŞLARIMIZLA OLAN İLİŞKİSİ
Türkiye'yi kaşımak istiyorsanız Türkiye'nin hassas damarları bellidir. Konu Alevi vatandaşlarımız ise Cumhurbaşkanı'nın 30 yıllık demeçleri var. Erdoğan o dönemde "Alevilik Hz.Ali'yi sevmekse ben bir numaralı Aleviyim" ifadesini kullandı. Böyle bir duruşu olan insana Alevi düşmanı diyemezsiniz. Napacaksınız? Doğru olmayan şeylerle saldıracaksınız ve Alevi vatandaşları provoke etmeye çalışacaksınız.
ERDOĞAN HERKESİN CUMHURBAŞKANI
Alevi vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesini istemiyorlar. Erdoğan Alevi, Sünni herkesin Cumhurbaşkanı.
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