Ankara kulislerinde bomba iddia! Devlet içinde çok sayıda kişi takibe alındı! 2023 seçimleri öncesi dev provokasyon planı...

DEVLET İÇİNDE BAZI İNSANLAR TAKİBE ALINDI

İstihbarat uzmanı değilim ama devlet içinde ve dışında sayıları çok fazla olmasa da gereksiz yere bazı insanlar takibe alındı. Herhangi bir şekilde bu insanları bir konuyla Cumhurbaşkanına ve hükümete bağlayarak seçimlere doğru bir takım skandallar çıkartma peşindeler.