Kemal Kılıçdaroğlu bir suç işlemiştir! YSK sözleri gündem olan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Ali İhsan Yavuz A Haber'de yorumladı
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya ilişkin ifadelerini değerlendirdi. YSK'nın elinde bile olmayan bilgilere sahip olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bir suç işlediğini söyleyen Yavuz "Bu bilgileri nereden ve hangi yolla ele geçirdiniz? Bu bilgileri size kim verdi? Bunların suç olduğunu bildiğiniz halde bununla nasıl övünebiliyorsunuz?" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde bile yok. Her seçmeni, sandığa ilk kez gidip oy kullanacak seçmeni de biliyoruz. Evlerini adreslerini de biliyoruz" sözlerini AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirdi.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Bu sözleri okuduğumda ben de hayrete katıldım. Normalde YSK, 47.madde gereği seçimlerden önce iki kez olmak üzere partilere güncel seçmen listelerini verir. Verilen güncel listelerde seçmenlerin tüm bilgileri vardır. Fakat partiler bu bilgileri yasal yolla alır bu bilgiler YSK'da vardır. Ama bu bilgiler yayılmaz.
YSK ELİNDE OLMAYAN BELGELER NASIL KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ?
Listelere yönelik bir itiraz varsa bu dile getirilir veya parti olarak çalışmalar yapılır. Ama Kılıçdaroğlu bunu söylemiyor. Kılıçdaroğlu YSK'nın da elinde olmayan bir takım belgelerden bahsediyor.
KILIÇDAROĞLU NET OLARAK SUÇ İŞLEMİŞTİR
Bu bilgilerin mahrem ve özel olduğunu da söylüyor aynı zamanda. YSK'dan alınan bilgiler dışında bir bilgiden bahsediyorsa Kılıçdaroğlu çok net bir suç işlemiştir.
SUÇLA NASIL ÖVÜNEBİLİYORSUNUZ?
Bu suçtan önce Kılıçdaroğlu'na şunları sormak gerekiyor. Bu bilgileri nereden ve hangi yolla ele geçirdiniz? Bu bilgileri size kim verdi? Bunların suç olduğunu bildiğiniz halde bununla nasıl övünebiliyorsunuz? Nasıl oluyor da ana muhalefet partisi işlenen bu suçu övgü içerisinde anlatıyor?
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