Kemal Kılıçdaroğlu bir suç işlemiştir! YSK sözleri gündem olan Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Ali İhsan Yavuz A Haber’de yorumladı

SUÇLA NASIL ÖVÜNEBİLİYORSUNUZ?

Bu suçtan önce Kılıçdaroğlu'na şunları sormak gerekiyor. Bu bilgileri nereden ve hangi yolla ele geçirdiniz? Bu bilgileri size kim verdi? Bunların suç olduğunu bildiğiniz halde bununla nasıl övünebiliyorsunuz? Nasıl oluyor da ana muhalefet partisi işlenen bu suçu övgü içerisinde anlatıyor?