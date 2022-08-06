ABD'li ve Çinli siyaset bilimciler Tayvan konusunu A Haber'de tartıştı! Pelosi ziyaretiyle ABD Tayvan'da neyi amaçladı? "Çin'in demokrasiye ihtiyacı yok"

ANLAŞMADAKİ ÇEVİRİ ANLAŞMAZLIĞI

Tüm endişelerine rağmen Pelosi gitti. ABD'nin tek Çin politikasına göre, Tayvan Çin'in bir parçası olduğunu kabul ediyor. Ama anlaşmada Çin tanımlanmıyor. Çin Halk Cumhuriyeti mi Tayvan mı diye bir kafa karışıklığı yaşanıyor.

Bu aslında ilişkileri normalleştirmek için yapılmıştı. İki ülke de burada bir araya gelip bu problemi çözmeli.