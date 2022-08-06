ABD'li ve Çinli siyaset bilimciler Tayvan konusunu A Haber'de tartıştı! Pelosi ziyaretiyle ABD Tayvan'da neyi amaçladı? "Çin'in demokrasiye ihtiyacı yok"
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Çinli Siyaset Bilimci Xu Quinduo ve ABD'li Siyasi Analist Elizabeth Larus Tayvan konusunda yaşanan gerginliği canlı yayında tartıştı. Quinduo Çin'in izole edilemeyeceğini söylerken ABD'nin Tayvan'a silah verdiğinin altını çizdi. ABD'li Larus ise "Pelosi bu ziyarete çok önem verdi ve ABD'nin Tayvan'ı koruduğunu göstermek istedi." ifadelerini kullandı. Son olarak Çinli Siyaset Bilimci Quinduo, Çin'in ABD'ye olan güvenini kaybettiğini söylerken, demokrasiye ihtiyaçlarının olmadığını da belirtt.
Çinli Siyaset Bilimci Xu Quinduo ve ABD'li Siyasi Analist Elizabeth Larus A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında Tayvan'da yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmeler de bulundu.
Çinli Siyaset Bilimci Xu Quinduo:
ÇİN İZOLE EDİLEMEZ
ABD gayretleriyle Çin izole edilemez. Uluslararası toplumla ilişkiler çok iyi. 100'ün üzerinde ülke ile ekonomik ilişkiler var. Bu konuda statükoyu korumak isteyen ülke sayısı çok. Rusya - Ukrayna gerginliği sonrası yeni bir gerginlik dünyada istenmiyor.
ORTAKLIK BOZULDU
Çin ve ABD arasında bir ortaklık kuruldu. Çin Tayvan konusunda resmi bir ilişki kurmak istemedi. ABD Çin'i bölgede kabul ediyordu ve Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyordu.
TAYVAN'A SİLAH SATIYORLAR
Ama Pelosi'nin ziyareti bu durumun ihlalidir. Biden yönetimi, Trump'ın da ötesine giderek Tayvan'a silah satıyor. Normalde satışlar iptal edilmesi gerekiyordu.
ABD'li Siyasi Analist Elizabeth Larus:
PELOSİ ZİYARETİ NEYİ AMAÇLIYORDU?
Pelosi Asya'ya Nisan'da gitmeye karar vermişti ama koronavirüs nedeniyle gidememişti. Singapur, Malezya gibi ülkeleri de ziyaret etti. Biden yönetimi altında ABD Savunma Bakanlığı bu ziyareti tekrar değerlendirmesini talep etti. Ama Pelosi bu ziyarete çok önem verdi ve ABD'nin Tayvan'ı koruduğunu göstermek istedi.
ANLAŞMADAKİ ÇEVİRİ ANLAŞMAZLIĞI
Tüm endişelerine rağmen Pelosi gitti. ABD'nin tek Çin politikasına göre, Tayvan Çin'in bir parçası olduğunu kabul ediyor. Ama anlaşmada Çin tanımlanmıyor. Çin Halk Cumhuriyeti mi Tayvan mı diye bir kafa karışıklığı yaşanıyor.
Bu aslında ilişkileri normalleştirmek için yapılmıştı. İki ülke de burada bir araya gelip bu problemi çözmeli.
Çinli Siyaset Bilimci Xu Quinduo:
ÇİN'İN TEPKİSİNİ NASIL YORUMLUYORSUNUZ?
Kişisel olarak ilişki geliştirilmeyecekti iki ülke arasında. Bu ziyaret Çin'e bir mesaj verme amacı taşıyor. Japonya da bundan etkilendi. ABD tek Çin prensibini ihlal ediyor. Burada sadece teoride mevcut deniyor. Biz Çin Halk Cumhuriyeti diyoruz Çin demiyoruz. Tayvan ise Çin Cumhuriyeti olarak biliniyor. Pekin ABD'ye olan güvenini kaybetti ve artık sözlerine güvenmiyor.
BİZ TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI DESTEKLEMİYORUZ
Pelosi Tayvan'ı desteklemek için gitmedi. ABD'nin politikası çok net. Biz Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz. Ama bu yaşananlar iki ülke arasındaki ilişkileir etkileyecektir. Bu tarz tartışmalar büyük yanlış anlaşılmalara neden oluyor.
Çinli Siyaset Bilimci Xu Quinduo:
DEMOKRASİYE İHTİYACIMIZ YOK
Tayvan'ın tam bağımsızlık çabası var. Buna kalkışırlarsa bir felaket olur ve savaş çıkar. Bundan kaçınmalıyız. Pelosi dikkatli olmalıydı. Çin şu an kulladığı siyasi sistemle başarılı olmuş neden siyasi sistemimizi değiştirelim ki? Demokrasiye ihtiyacımız yok.
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