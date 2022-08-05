Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber’de! Tahıl koridorundan canlı yayın

Karmaşık duygular içindeyim 6 aydır burada beklemediydik neyse sonucu güzel oldu. Özlemin sonucu kavuşmak. Bu süreci atlattık ve bugünü gördük.

Öncü olarak Türk bayraklı gemi olarak buna vakıf olmak bize de ayrı bir gurur verdi. Herkes mumun tabii bu sonucun Türkiye'nin önderliğinde olmasından. Ama bundan bizim kuşkumuz yoktu.