Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber’de! Tahıl koridorundan canlı yayın
Son dakika haberi... Ukrayna’dan tahıl yükleyen Polarnet Gemisi İstanbul’a geliyor. Polarnet Gemisi Kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
Polarnet adlı geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sabah 7.30'da limandan kalktık yükümüzü almıştık zaten iki gündür yük vardı. İstanbul koordinasyon merkezinin planlamasını bekliyorduk. Nihayet bugün çıktık.
Şu an Odessa önüne doğru yükseldik toplandık ve 3 gemi bir de eskort gemimiz var kılavuz gemisi.
İstanbul'a doğru intikale geçtik.
Şu bölge mayınlı bölge o yüzden dar bir koridor vardı. Manevralı sıkıntılı olan bir alandı yavaş yavaş çıkıyoruz rahat sulara doğru.
NE ZAMAN İSTANBUL'DA OLACAK?
- Akşam saat 10 sularında İstanbul boğaz girişinde oluruz.
Karmaşık duygular içindeyim 6 aydır burada beklemediydik neyse sonucu güzel oldu. Özlemin sonucu kavuşmak. Bu süreci atlattık ve bugünü gördük.
Öncü olarak Türk bayraklı gemi olarak buna vakıf olmak bize de ayrı bir gurur verdi. Herkes mumun tabii bu sonucun Türkiye'nin önderliğinde olmasından. Ama bundan bizim kuşkumuz yoktu.
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