03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tahıl krizinde ilk gemi İstanbul'da! Mısır yüklü Razoni gemisi denetlendi! A Haber anbean görüntüledi | İstikamet neresi?

Tahıl krizinde ilk gemi İstanbul'da! Mısır yüklü Razoni gemisi denetlendi! A Haber anbean görüntüledi | İstikamet neresi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
ABONE OL
Tahıl krizinde ilk gemi İstanbul’da! Mısır yüklü Razoni gemisi denetlendi! A Haber anbean görüntüledi | İstikamet neresi?

Son dakika haberleri... Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, demirlediği İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde denetlendi. A Haber ekibi, dünyanın anbean takip ettiği özel timin görüntülerini ekranlara getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müşterek denetleme timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi, Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadelerine yer verildi.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.

A HABER DENETLEME EKİBİ İLE BİRLİKTE

Gemide denetleme yapacak tim A Haber ekranlarına geldi.

Gemiye çıkan ekibi A Haber görüntüledi.

EKİP GEMİYE GELDİ

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu denetim heyetini gemiye çıktı.

DENETLEME TAMAMLANDI

Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, demirlediği İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde denetleniyor. A Haber ekibi, dünyanın anbean takip ettiği özel timin görüntülerini ekranlara getiriyor.

MSB SAATİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde saat 10.00'dan itibaren denetim yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.

"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.

MSB’den RAZONİ açıklaması! MSB'DEN "RAZONİ" AÇIKLAMASI!

Dünyanın gözü bu rotada DÜNYANIN GÖZÜ BU ROTADA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA