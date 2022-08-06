Soçi'de neler görüşüldü? Tel Rıfat ve Münbiç terörden temizlenecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir günlük Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya geldi. 4 saat süren liderler zirvesinde hem tahıl koridorunun güvenliği, hem de Suriye'nin egemenliği konularında ortak kararlar alındı. Suriye'deki terör örgütlerine karşı ise ortak mücadele yürütüleceğinin altı çizildi. Peki harekat olacak mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Bölgeden son gelişmeleri Mehmet Geçgel şöyle aktardı:
"Soçi'deki zirvenin ardından bir açıklama yapıldı ve terör örgütlerine karşı ortak mücadele vurgulandı. Teröristler hem Soçi zirvesinden önce hem de zirve esnasında operasyon korkusuyla saldırı ve sızma girişimlerinde bulundu.
Geride bırakılan günde Azez kentine ve güvenli bölgelere teröristler tarafından birçok noktada saldırı yapıldı. Zirvede ortak mücadele vurgulanırken teröristler yuvalandığı Tel Rıfat ve Münbiç'i terk edip sivillerden aldıkları evleri bırakması noktasında adımlar bekleniyor.
Sivillerin geri dönüşü için adımlar atılacak. Yapılan operasyonlarda terörler mücadelede kararlılık vurgulanıyor. TSK yaptığı operasyonlarla terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor. Bölgedeki terör hedefler ateş altına alınıyor. Önceki gün 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristler paniğe kapılmış durumda. Münbiç'te çok sayıda teröristin silah bırakıp kaçtığı bilgisi yerel kaynaklar tarafından iletiliyor. Ancak güvenli bölgelere teröristler saldırılarına devam ediyor. 5. Harekat için henüz bir zaman bilgisine sahip değiliz."
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