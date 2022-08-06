Soçi’de neler görüşüldü? Tel Rıfat ve Münbiç terörden temizlenecek mi?

Teröristler paniğe kapılmış durumda. Münbiç'te çok sayıda teröristin silah bırakıp kaçtığı bilgisi yerel kaynaklar tarafından iletiliyor. Ancak güvenli bölgelere teröristler saldırılarına devam ediyor. 5. Harekat için henüz bir zaman bilgisine sahip değiliz."

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