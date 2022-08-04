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2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı! Çok sayıda yeni provokasyon yolda! Her türlü yapı sahaya sürülecek... Coşkun Başbuğ A Haber'de yorumladı

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı! Çok sayıda yeni provokasyon yolda! Her türlü yapı sahaya sürülecek... Coşkun Başbuğ A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk olan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ KPSS sorularına yönelik çıkan iddialar sonrası sınavın iptal edilmesine ilişkin konuştu. FETÖ'nün ahtapot gibi bir örgüt olduğunu söyleyen Başbuğ, diğer terör örgütlerinden farkını da anlattı. 2023 seçimlerine yönelik de uyarılarda bulunan Başbuğ "Her türlü kripto yapı sahaya sürülecek. Seçim süreci yaklaştıkça gitsinler de ne olursa olsun noktasına getirmeye çalışacaklar." dedi.

KPSS sorularına yönelik çıkan iddialar nedeniyle sınavın iptal edilmesi ardından Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

AHTAPOT GİBİ BİR ÖRGÜT

Burada profesyonel bir istihbarat teşkilatı var. Burada FETÖ'nün ÖSYM, YÖK, sağlık gibi alanlarda etkileri yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 yıllık pisliği temizliyoruz dedi. Her yerde ahtapot gibi yapılanan bir örgütü konuşuyoruz.

FETÖ DİĞERLERİNDEN FARKLI

Bu yaşananlar tesadüf değil. FETÖ'nün diğer örgütlerden farkı, gizlenmesi. PKK'da en azından düşmanın belli. Bundan pimi çekilmiş olarak hazırlanan bombalar. Şimdi içeride kalan kriptoları tek tek kullanıyorlar. ABD bunları istediği kullanıyorlar.

2023 ÖNCESİ HER ŞEYİ DENEYECEKLER

Örgüt tarafından emir geldiği an tütsüleniyor ve derhal uyguluyor. Birileri Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışıyor. Bunlar daha iyi günlerimiz. Her yol denenecek 2023 seçimleri öncesi.

SEÇİM YAKLAŞTIKÇA...

Her türlü kripto yapı sahaya sürülecek. Umulmadık yerlerden tepkiler göreceğiz. Seçim süreci yaklaştıkça gitsinler de ne olursa olsun noktasına getirmeye çalışacaklar.

2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı! 2023 SEÇİMLERİ ÖNCESİ FETÖ UYARISI!

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