2023 seçimleri öncesi FETÖ uyarısı! Çok sayıda yeni provokasyon yolda! Her türlü yapı sahaya sürülecek... Coşkun Başbuğ A Haber’de yorumladı

AHTAPOT GİBİ BİR ÖRGÜT

Burada profesyonel bir istihbarat teşkilatı var. Burada FETÖ'nün ÖSYM, YÖK, sağlık gibi alanlarda etkileri yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 yıllık pisliği temizliyoruz dedi. Her yerde ahtapot gibi yapılanan bir örgütü konuşuyoruz.