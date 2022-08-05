05 Ağustos 2022, Cuma
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Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber’de! Tahıl koridorundan canlı yayın
Son dakika haberi... Ukrayna’dan tahıl yükleyen Polarnet Gemisi İstanbul’a geliyor. Polarnet Gemisi Kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.