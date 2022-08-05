05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber’de! Tahıl koridorundan canlı yayın

Türk gemi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber’de! Tahıl koridorundan canlı yayın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2022 11:47
Son dakika haberi... Ukrayna’dan tahıl yükleyen Polarnet Gemisi İstanbul’a geliyor. Polarnet Gemisi Kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
Tahıl koridorundan canlı yayın TAHIL KORİDORUNDAN CANLI YAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğine saldırı!
Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğine saldırı!
Tahıl koridorundan canlı yayın
Tahıl koridorundan canlı yayın
Flaş tahıl gemileri açıklaması!
Flaş tahıl gemileri açıklaması!
Petrolde düşüş sürecek mi?
Petrolde düşüş sürecek mi?
KPSS soruşturması! 21 öğrenci mercek altında
KPSS soruşturması! 21 öğrenci mercek altında
Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
İşte ilk 18 geminin gideceği ülkeler
İşte ilk 18 geminin gideceği ülkeler
CHP’li isimden itiraf: 2010’da soruları aldım!
CHP'li isimden itiraf: 2010'da soruları aldım!
5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Benzin ve motorinde indirim!
Benzin ve motorinde indirim!
CHP’den Akinan’a servet
CHP'den Akinan'a servet
Türkiye’nin gökyüzü ona emanet!
Türkiye'nin gökyüzü ona emanet!
Daha Fazla Video Göster