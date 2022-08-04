Tahıl krizi çözüldü fiyatlar düştü! İlk ihracat gemisi buğday fiyatlarını düşürdü

Türkiye'nin başarılı diplomasi atağıyla Rusya ile Ukrayna arasında varılan tahıl koridoru anlaşması etkisini hemen gösterdi. Rus işgali sonrası ilk tahıl sevkiyatını yapan gemi Ukrayna'dan yola çıkar çıkmaz emtialarında gerileme yaşandı. Türkiye'nin öncülüğünde yapılan Birleşmiş Milletler anlaşması ile 26 bin ton mısır taşıyan Razoni gemisi Lübnan'daki Trablus Limanı'na doğru yola çıktı ve tüm tarım emtiaları yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşadı. Chicago'da işlem gören buğday vadeli işlemleri yüzde 2.38 düşüşle 788 dolara inerken, mısır vadeli işlemleri yüzde 2.5 düştü. Her iki emtia fiyatı da, Rusya'nın işgalinden sonra bir artış yaşadı ancak yılbaşındaki seviyelerine yaklaştı. Soya fasulyesi fiyatları 7 günün ardından ilk defa düşerken soya yağı fiyatları da beş günün sonunda ilk gerilemesini yaşadı. Soyada da düşüş yüzde 2'yi aştı. Fiyatlar düşmeye devam eder mi? Ömer Demir şöyle konuştu: 'Tahıl koridorun çok önemli bir başarıya imza attı. Bu Türkiye için gurur vericidir. Yanı başımızdaki ülkeler için yaşam kaynağı olan bir imza. Şayet bu imza atılmamış olsaydı ekmeğin fiyatı 3 katına çıkmıştı. Şayet bu koridorda yeterli performansı göstermeseydik, Rusya-Ukrayna arasında eğer arzu ettiğimiz politikayı sağlayamasaydık bir taraf olsaydık bugün bahsettiğimiz şu anda çok büyük sıkıntılar çıkacaktı. Fiyatlar düşmeye devam edecek. Daha ilk gemiyle birlikte 50 dolardan fazla düşüş meydana geldi. Koridor devam ettiği sürece gemiler geçip ilgili ülkelere yanaşmaya gittikçe fiyatlar çok ciddi şekilde düşecektir. Hububat ve ekmek fiyatları konusunda su anda çok büyük bir sıkıntı teğet geçtik. Dünyayı büyük bir gıda krizi bekliyordu bunu Türkiye'nin başarısıyla atlattık ama bu bitmedi eğer dünya yeterli önlemi almazsa büyük bir tarım ve gıda sıkıntısı ile karşı karşıya kalacak. Şu anda Türkiye alkışlanacak bir tarım politikası izliyor. Dünya liderleri gereken önlemleri almadı. Savaşın etkileri üretim anlamında önümüzdeki yıl etkisini gösterecek. Rusya ve Ukrayna yüzde 30 üretim payına sahip ve bunda düşmeler meydana gelecek. Türkiye gereken adımları attı ve üretim tedbirlerini geliştirdi. Rekolte beklentimiz 20 milyon ton ancak dünyayı büyük bir tehlike bekliyor' YAŞATAN İMZA! TÜRKİYE FARKINI ORTAYA KOYDU A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN TAHIL KORİDORU TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA NASIL BİR KONUMA YÜKSELTTİ? İLK GEMİ RAZONİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK