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Tahıl krizi çözüldü fiyatlar düştü! İlk ihracat gemisi buğday fiyatlarını düşürdü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Tahıl krizi çözüldü fiyatlar düştü! İlk ihracat gemisi buğday fiyatlarını düşürdü

Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda çıkan Razoni isimli ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yeni gemilerin gelişiyle birlikte fiyatlar daha da düşecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu TZOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir değerlendirdi.

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