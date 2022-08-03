Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den A Haber’de SON DAKİKA açıklamaları

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

TÜRKİYE'DE NE DEĞİŞTİ?

Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih, yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği, ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı.

6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI VE EKONOMİYE ETKİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyadaki dengeleri altüst etti. Bu bir kabus. Ağır bir travmaya sebep oldu tüm dünyada. Bunun koyduğu enflasyon tedarik zorlukları gibi şeyler salgın döneminin de ötesine geçti.

2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.

İlk vakalar ile beraber dükkanlar kapandı, işletmeler durdu. İnsanlar önünü göremiyor. Ne olacağını bilmeyen bir Türkiye ve dünya resmi. Biz dedik ki insanlar işlerini kaybedeceğini bilsin. 20 Aralık tarihine kadar serbest düşüşün olduğu zamanı hatırlayın. 20 Aralık'ta tedbirler paketi açıklandı ve toplumun her kesimi destek verdi. Başka bir sabaha uyanıldı. Salgın boyunca Türkiye farkını ortaya koydu, küçülecek denirken büyümüş ve ayrışmış, ticaret ve üretim canlı. Tüm bunların üzerine inşa ederek yolumuza devam edelim.