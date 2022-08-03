Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber'de SON DAKİKA açıklamaları
SON DAKİKA HABERLERİ | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber canlı yayınlanan “Melih Altınok ile Sebep Sonuç” programında ekonomiye dair merak edilenleri yanıtlıyor. Bakan Nebati, "Tahıl koridoru anlaşması sonrası tahıl fiyatları düştü. Tahıl koridoruyla dünyanın temel problemleri çözüldü. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir! Muhalefet teşekkür bile etmiyor." dedi. Diğer yandan Bakan Nebati, Türkiye'de enflasyonun düşüş eğilimine gireceği net tarihi duyurdu.
SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiriyor.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
TÜRKİYE'DE NE DEĞİŞTİ?
Kur korumalı sistemin açıklandığı tarih, yeni bir enstrümanla ülke içerisinde oynanan manipülatif ihanete varan söylemlerle bitirildiği, ardı ardına gelen tedbirlerin geldiği bir adımdı.
6'ay sonra 7 ay geçti ve bir kabusu yaşayarak geçirdik bu süreci.
RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI VE EKONOMİYE ETKİSİ
Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyadaki dengeleri altüst etti. Bu bir kabus. Ağır bir travmaya sebep oldu tüm dünyada. Bunun koyduğu enflasyon tedarik zorlukları gibi şeyler salgın döneminin de ötesine geçti.
2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.
İlk vakalar ile beraber dükkanlar kapandı, işletmeler durdu. İnsanlar önünü göremiyor. Ne olacağını bilmeyen bir Türkiye ve dünya resmi. Biz dedik ki insanlar işlerini kaybedeceğini bilsin. 20 Aralık tarihine kadar serbest düşüşün olduğu zamanı hatırlayın. 20 Aralık'ta tedbirler paketi açıklandı ve toplumun her kesimi destek verdi. Başka bir sabaha uyanıldı. Salgın boyunca Türkiye farkını ortaya koydu, küçülecek denirken büyümüş ve ayrışmış, ticaret ve üretim canlı. Tüm bunların üzerine inşa ederek yolumuza devam edelim.
Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Ticaret canlı ve yepyeni pazarlar bulundu.
(Salgın sonrası) Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde savaş planlarımızı öteledi.
Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı.
Ben ümitliyim... Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek.
Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü.
ENFLASYON AÇIKLAMASI
Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaş ile beraber daha fazla arttı. Bu sürecin enflasyon ile yürüyeceğini ve biz muhalefetin bize bunun ile saldırmaya çalışacağını söylemiştik. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli.
Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır. Ticaret canlanır. Ama sabit gelirli sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var. Bu kesim desteklemeli. Destekliyoruz. Asgari ücret artırıldı. İkinci yarıda artırıldı. Ciddi destek sağlanmış oldu. Emekli, dul yetim tamamında maaş artışına gidildi.
Bunu hisseden bir kesim var. Bu iş ne kadar sürer diye bakınıyor. Temmuz ayındaki artışla kendini iyi hissedenler ne kadar devam edecek diye bakınıyor. Adımlar atıyoruz. 90'lı yıllarda dar gelirliler sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında, mesela hasta olduğunda hastaneye gitme şansı yoktu. Ama Türkiye gibi bir yerde dar gelirli hastalandığımda bana sahip çıkan bir devlet var diye biliyor.
"ERDOĞAN GİTSİN" DİYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK
Ben umutluyum çünkü Türkiye salgın döneminde olduğu gibi öyle bir başarılı sonuç elde edecek bundan yüzde yüz eminim.
Türkiye'yi bilmeyenler ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının hayal kırıklığına uğrayacağı süreci yaşayacağız. Yolları yaptık büyük köprüler bitti. Savaşta Türkiye'de çarklar döndü.
Avrupa ve yakın coğrafya ihtiyacını Türkiye'den hızlı şekilde karşılıyor. Savaş ve salgının en büyük kazanımlarından bir tanesi. Türkiye'nin sanayi kapasitesinin başka bir noktaya geleceği. Sorunların üstesinden gelen Türkiye var. Bu sorunları görüp yandık bittik diyenlerin ülkesi değil.
"İŞSİZLİK" AÇIKLAMASI
90'lar ile 2022'nin dar gelirlisi arasında çok büyük fark var.
Dar gelirlileri mağdur etmeyeceğiz.
Temel hedefimiz işsizliği almaması. Biz büyüme odaklı yol haritamızı çizdik.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Anlaşma sonrası tahıl fiyatları düştü. Tahıl koridoruyla dünyanın temel problemleri çözüldü.
Tahıl fiyatlarındaki düşüş Sayın cumhurbaşkanınızın başarısıdır. Fiyatlar belli bir trendi yakaladı. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Muhalefet hala görmüyor, tebrik etmiyor. Önemli bir sıkıntı giderilmiş oldu.
DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASI
Geçen ay G20 toplantısındaydım. 2 önemli toplantı da gelişmiş ülkelerin merkez bankaları başkanlarının ağlaştığı bir toplantıydı. Sıkıntıları nasıl aşacağız diye. Washington'daki toplantıda biz büyümeyi gözeterek yol haritamızı çizdik dedim. İkincisi dar gelirli için her türlü adımı atacağız dedim. Siz 1973 krizi sonrası tavrınızı takınmaya çalışıyorsunuz dedim. 2 çeyrekte ABD resesyona girdi. FED başkanı sert söylemden vazgeçti daha yumuşak söylemlerle ticaretin devam edeceği söylemlerinde bulunmaya başladı. Yıl 2022. 1970ler dünyasında değiliz. Bugünkü durumla tarihi okumaya çalıştıkları için sonuç alamıyorlar.
132 ülke negatif faiz uyguluyor. Türkiye 20 Aralık itibariyle KKM verdi. Türkiye uzun zamandır birileri geleceğiz enflasyonu halledeceğiz diyor. Eski zihniyetle manşet enflasyona yakın faiz vermesi. 132 ülkenin dışına çıkarak pozitif faiz vermesini istiyorlar. Biz hallederiz diyorlar. Sonuç dükkanlar kapanacak, fabrikalar kapanacak ülke küçülecek, insanlar işlerini kaybedecek demektir. Muhalefetin biri çıkıp örnek versin bakalım.
Şu an 31 milyona yakın insan istihdam ediliyor. 30 milyonun altına düşsün diyorlar. Türkiye yüzde 14'lük manşet faize ulaşması için 2 yıl kaybediyor. Türkiye böyle karar alsa küçülmeye başlar.
"GIDA VE PETROL FİYATLARININ GERİLEMESİ ENFLASYONU DÜŞÜRECEK"
Dediğim yolu seçtik. Büyümeden taviz vermiyoruz. Büyümeden taviz vermeyince enflasyonla mücadele vakit alır. Emtia fiyatları dünyada zirveye geldi. Gıda fiyatlarında tahıl koridoru açılmasıyla gevşeme oldu. Emtia fiyatları gevşemeye başladı. En önemli sorunumuz petrol. Gıda fiyatlarında, emtia fiyatlarında, petrolde sakinleşme var. Enflasyondan rahatsızlık duyan toplumsal beklenti oluştu.
Bu durumların dengelenmesi enflasyon baskısını azaltacak. Attığımız adımlarla enflasyonun engellenmesi için önemli adımlar atıyoruz.
1 ay öncesine kadar petrol fiyatlarındaki artışlardan dolayı adete dayak yedik. 30 lirayı aşan bir fiyatlama geldi. Şimdi 22 civarında. Muhalefet yüksek sesle petrol fiyatları şuraya gider mi diye üzerimize geldiler. Fiyatlar düştü. Yıl sonunda olağanüstü durumla karşılaşmazsak baz etkisiyle düşüş direncine girmiş olacağız. Enflasyondan kurtulmaya başlayacağız. şubat-martta daha net hissedeceğimiz evreye girmiş olacağız.
ENFLASYONUN DÜŞMESİNİN FİYATLARA ETKİSİ NE OLACAK?
Biz önemli adımlar atıyoruz. Denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Dün akşam gıda komitesini topladık. Her ay toplanıyor. Kış geldiğinde söylem aynı, domatesin fiyatı katlandı. Önceki kış ile karşılaştırma yapılmaz. Sera alanlarının genişletilmesi yönünde Tarım ve Ticaret bakanımız ve ilgili bakanlıklarla hızlandırılması için adımlar attık. İhracat kısıtı ve girdi fiyatlarıyla ilgili de kararlar aldık. Lütfen kışın domates, patlıcan, biber fiyatlarını kış fiyatlarıyla karşılaştırın.
ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞER?
Gıda arz güvenliğini korumamız lazım. Gıda ile ilgili bir sakinleşme var. Bizi en çok etkileyen petrolde de bir sakinleşeme var.
Enflasyon Ağustos ayında bir miktar daha düşecek. Aralık ayında enflasyonda düşüş trendine gireceğiz.
GIDADA KIŞA HAZIRLANIYORUZ
Depoculukla stokçuluğu ayırıyoruz, denetimler devam ediyor.
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