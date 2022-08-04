Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi! Otomobil fiyatları nasıl yükseltiliyor?

Otomobiller fabrikadan distribütöre oradan da bayiye geliyor. Bayiden sonra filo kiralama, galeri, ihale platformları ve al-satçılara gidiyor. Bu noktadan sonra bir takım manipülasyonlar oluyor. Bayi olan yerler kendi namına kurmuş olduğu filo ya da galeri firmalarına az sayıda olan arabaları devrederek plaka takılıp bekletiliyor.