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Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi! Otomobil fiyatları nasıl yükseltiliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi! Otomobil fiyatları nasıl yükseltiliyor?

Otomobil piyasasında bayi, galeri ve filo şirketleri fiyatları şişirip elde ettikleri kârı paylaşıyor. Peki fiyatları kimler manipule ediyor. Otomobiller nasıl yüksek fiyattan satılıyor? Bu işten kimler para kazanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada'nın konuğu olan otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.

Otomobil piyasasında fiyatlar bir süredir değişkenlik gösteriyordu. Fiyatlar günlük olarak hızlı yükselişler gösterebiliyordu. Birileri piyasada manipülasyon meydana getiriyordu. Peki bunlar kim?

Mustafa Anaçal'ın öne çıkan sözleri:

"Bir süredir pandemiden dolayı, çip krizi ve Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle sıfır otomobil üretimi daraldı. Bundan dolayı ülkemizde sıfır otomobil bulmak neredeyse yok denecek kadar az.

Otomobiller fabrikadan distribütöre oradan da bayiye geliyor. Bayiden sonra filo kiralama, galeri, ihale platformları ve al-satçılara gidiyor. Bu noktadan sonra bir takım manipülasyonlar oluyor. Bayi olan yerler kendi namına kurmuş olduğu filo ya da galeri firmalarına az sayıda olan arabaları devrederek plaka takılıp bekletiliyor.

Buradan sonra yine galeri firmalarına veya ihale platformlarına veya al-satçılara bu arabalar satılıyor. Satıldıktan sonra bayi de sıfır araba olmayınca 2. Ele yönelen vatandaşlar ilan sitelerinden bu sıfır otomobilleri daha yüksek fiyata almak zorunda kalıyorlar.

Son tüketici olarak tanımladığımız gerçek tüketicilerin bayide sıfır araba olması şuanda çok zor. Eğer bayide sıfır araç bulmuş olsa bile liste fiyatının üstünde bir takım bedeller talep ediliyor. Burada parayı en başta bayi kazanıyor.

Bu bayiler kendi filo firmalarına ya da 2. El firmalarına araçları devrediliyor. Burada bekletip fiyatların yükselmesini bekliyorlar. Burada araçların 10 bin kilometre kullanmadan ya da 6 ay kullanmadan satışını yasal düzenlemeyle sağlamak gerekiyor.

Hiç veri mükellefi olmadan veya 2. El alım-satım belgesi olmayan kişi ya da kişilerin yasal düzenlemelerle bu işi yapmasının öne geçmesi gerekiyor. Aynı zamanda stokçularla ilgili var olan cezaların vaydırıcılığının artması gerekiyor."

Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi! OTOMOBİL FİYATLARINDA BAYİ VE GALERİ ETKİSİ!
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