Otomobil fiyatlarında bayi ve galeri etkisi! Otomobil fiyatları nasıl yükseltiliyor?
Otomobil piyasasında bayi, galeri ve filo şirketleri fiyatları şişirip elde ettikleri kârı paylaşıyor. Peki fiyatları kimler manipule ediyor. Otomobiller nasıl yüksek fiyattan satılıyor? Bu işten kimler para kazanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada'nın konuğu olan otomobil piyasası uzmanı Mustafa Anaçal değerlendirdi.
Otomobil piyasasında fiyatlar bir süredir değişkenlik gösteriyordu. Fiyatlar günlük olarak hızlı yükselişler gösterebiliyordu. Birileri piyasada manipülasyon meydana getiriyordu. Peki bunlar kim?
Mustafa Anaçal'ın öne çıkan sözleri:
"Bir süredir pandemiden dolayı, çip krizi ve Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle sıfır otomobil üretimi daraldı. Bundan dolayı ülkemizde sıfır otomobil bulmak neredeyse yok denecek kadar az.
Otomobiller fabrikadan distribütöre oradan da bayiye geliyor. Bayiden sonra filo kiralama, galeri, ihale platformları ve al-satçılara gidiyor. Bu noktadan sonra bir takım manipülasyonlar oluyor. Bayi olan yerler kendi namına kurmuş olduğu filo ya da galeri firmalarına az sayıda olan arabaları devrederek plaka takılıp bekletiliyor.
Buradan sonra yine galeri firmalarına veya ihale platformlarına veya al-satçılara bu arabalar satılıyor. Satıldıktan sonra bayi de sıfır araba olmayınca 2. Ele yönelen vatandaşlar ilan sitelerinden bu sıfır otomobilleri daha yüksek fiyata almak zorunda kalıyorlar.
Son tüketici olarak tanımladığımız gerçek tüketicilerin bayide sıfır araba olması şuanda çok zor. Eğer bayide sıfır araç bulmuş olsa bile liste fiyatının üstünde bir takım bedeller talep ediliyor. Burada parayı en başta bayi kazanıyor.
Bu bayiler kendi filo firmalarına ya da 2. El firmalarına araçları devrediliyor. Burada bekletip fiyatların yükselmesini bekliyorlar. Burada araçların 10 bin kilometre kullanmadan ya da 6 ay kullanmadan satışını yasal düzenlemeyle sağlamak gerekiyor.
Hiç veri mükellefi olmadan veya 2. El alım-satım belgesi olmayan kişi ya da kişilerin yasal düzenlemelerle bu işi yapmasının öne geçmesi gerekiyor. Aynı zamanda stokçularla ilgili var olan cezaların vaydırıcılığının artması gerekiyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi
- YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste
- Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli?
- Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?
- Yavuz Türkgenci kimdir? KKK 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Orgeneralliğe terfi etti mi?
- Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresi uzatıldı mı?
- Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı?
- Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı?
- KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?
- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?