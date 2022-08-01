Savaş Balkanlar’a mı taşınacak? Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var?

Kosova, NATO'nun taraftarı olduğu bir grup Sırbistan'da Rusya'nın desteklediği bir grup dolayısıyla Ukrayna'daki savaşı Rusya, Batı olarak değerlendiriyoruz ama burada benzer bir durumu var bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Burada soğukkanlı hareket etmek çok önemli. Kosova bizim için tarihsel olarak da önemli bir yer.