ABD ve Çin arasında Tayvan gerilimi? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan’a gidecek mi?

Bölgedeki son durumu Zhao Beibei A Haber'de şöyle anlattı:

"Çin, Tayvan topraklarını her zaman Çin'in bir parçası olarak görüyor. ABD tarafından bunun kabul edilmesi talep ediliyor. ABD ile Çin arasında yapılan görüşmede tek Çin politikasının desteklendiği ifade edildi.