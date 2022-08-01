ABD ve Çin arasında Tayvan gerilimi? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan’a gidecek mi?
ABD ve Çin arasında "Tayvan" gerilimi büyüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesi Çin’de "askeri karşılık" söylemleri de giderek artıyor. Detayları Çin Medya Grubu muhabiri Zhao Beibei Pekin'den A Haber canlı yayınında anlattı.
Çin'den gelen açıklamada "Ziyaretin olası sonuçlarından Washington sorumlu" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan Güney Çin Denizi'nde askeri hareketlilik artıyor. Çin donanması Tayvan yakınlarında askeri tatbikat yaptı. ABD savaş gemisini Tayvan Boğazı'na gönderdi. Buna karşılık olarak Çin Dışişleri Sözcüsü, "Çin ordusu oturup beklemeyecek" dedi.
Bölgedeki son durumu Zhao Beibei A Haber'de şöyle anlattı:
"Çin, Tayvan topraklarını her zaman Çin'in bir parçası olarak görüyor. ABD tarafından bunun kabul edilmesi talep ediliyor. ABD ile Çin arasında yapılan görüşmede tek Çin politikasının desteklendiği ifade edildi.
Fakat temaslardan sonra Polesi gerçekten Tayvan'a giderse burada sözünü yerine getirmeyen ABD olacak. Burada kurulan iş birliği niyetine zarar verilecek. Tayvan konusu her zaman Çin'in kırmızı çizgisidir.
ABD sürekli olarak Çin'in bu kırmızı çizgisini kışkırtıyor ve gerilim yaratmaya çalışıyor. Çin'de 'Uçağını düşürürüz' mesajı aslında Çin'in ABD'nin içişlerine müdahalesine karşı nefretini yansıtıyor.
Eğer Pelosi gerçekten Tayvan'a gitmeye kalkarsa Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nın tavrı ortada ve peş peşe açıklamalar geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu boş durmayacaktır."
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