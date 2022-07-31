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Sırbistan-Kosova savaşı kapıda! Rusya da işin içinde! Savaş çıkarsa ne olacak? Türkiye'nin rolü...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Sırbistan-Kosova savaşı kapıda! Rusya da işin içinde! Savaş çıkarsa ne olacak? Türkiye’nin rolü...

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Gazeteci Güngör Yavuzaslan Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yavuzaslan, bölgede topyekün bir savaş olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade ederken, Rusya'nın bölgeyi adeta kaşıdığını ifade etti. Olası bir savaş durumunda ne olacağına yönelik de açıklamalarda bulunan Yavuzaslan, Türkiye'nin olası rolüne de değindi. İşte detaylar...

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan sınır gerginliğine yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulundu.

İşte Güngör Yavuzaslan'ın sözleri:

2012'DEN BERİ TAMPON BÖLGE VAR

Sırbistan Savunma Bakanlığı sınırı geçmediklerini söyledi. 2012 yılında Kosova'ya gittim orada bir tampon bölge var. Orada bir maden bölgesi var Sırplar da oraya giriyordu Kosova da müdahale ediyor.

BÖLGEDE NATO GÜCÜ VAR

Kosova'da özel bir durum var NATO gücü var bu bölgede. Türkiye'nin de 350 askeri bulunuyor. Burada topyekün bir savaş olma ihtimali düşük. Tansiyon neden yükseliyor? İki taraf da yığınak yapıyor.

RUSYA SIRPLARI KAŞIYOR

ABD'nin Kosova'ya üs kurma isteği var. Ama bu Ukrayna savaşıyla birlikte Putin, Bosna içindeki Sırpları ve Kosova'daki Sırpları kaşımaya başladı.

BÜYÜK SIRBİSTAN HAYALLERİ VAR

Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkileri çok iyi. Sınırda 4 tane kasaba var. Kosova'da Sırpların iddiası var. Büyük Sırbistan hayalleri var. Yeni Kosova yönetimi ABD yanlısı bir politika izliyor.

SIRPLAR KOSOVA'YI TANIMIYOR

Kosova'da ciddi bir Türk varlığı var. Sırplar gümrükten geçiyorlar ama Kosova'yı tanımıyorlar.

SAVAŞ ÇIKARSA NE OLACAK?

Bölgede bir savaş yaşandı. Şu an Kosova'da yaşayan Sırplar kendilerini Kosova'ya ait hissetmiyorlar. Bir savaş çıkarsa NATO için içine girer. Eylül 2021'de de aynı olay oldu. Kosova içinde yaşayan Sırp milliyetçiler o bölgeleri kendi toprakları olarak görüyor.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ NE OLUR?

Bu bir sınır gerginliği gibi gözüküyor. Yığınaklar da bulunuyor. En kötü senaryoda NATO müdahalesi görüyorum. Türkiye'nin Sırbistan ile ilişkileri çok iyi. Kosova'ya da büyük destek veriyoruz. Ama Kosova'da FETÖ okulları hala açık.

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