Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi

NATO liderliğindeki KFOR misyonu, durumu yakından izlediğini belirterek, 1999 tarihli 1244 sayılı BM Kararı'ndan kaynaklanan görevine uygun olarak istikrarın tehdit edilmesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu bildirdi. Kosova'nın tüm halkı için güvenli ve emniyetli bir çevre ve hareket özgürlüğü sağlamak için (Birleşmiş Milletler) BM yetkisinin günlük uygulamasını gerçekleştirdiğini hatırlatan KFOR, BM yetkisine uygun olarak Kosova'da her zaman güvenli ve emniyetli bir ortamı sürdürmek için gerekli tüm önlemleri alacağına vurgu yaptı.