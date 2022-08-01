01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi

Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi

Kosova-Sırbistan arasında yaşanan gerginlik dünyayı şoke etti. Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kimlik düzenlemesiyle ilgili aldığı kararı protesto etti. Ülkenin kuzeyinde sınır geçişleri kapatılıp siren sesleri duyulurken, bu sabah yapılan açıklamada Kosova hükümeti tartışmaya neden olan kimlik belgesi kararını 1 ay ertelediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 10:04
  • 1
  • 16
Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi

Dünya, dün akşam Kosova-Sırbistan hattında yaşanan gerginliği endişeyle izledi. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyuldu. Ülke basınındaki haberlerde, Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı. Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi

Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Gerginliği sebebinin Kosova'nın Sırbistan'a karşı aldığı kimlik belgesi kararının olduğu ifade edildi. Kosova Hükümeti'nin Sırbistan vatandaşlarına karşı kimlik belgesini tanımama kararının bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek olması, Sırpların çoğunlukla olduğu Kosova'nın kuzeyinde tansiyonun tırmanmasına neden oldu.

  • 3
  • 16
Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi

Bu sabah yapılan açıklama Sırbistan'a karşı uygulanması kararlaştırılan bu kararın 30 gün boyunca erteleneceği ifade edildi. Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'a karşı kimlik belgesi mütekabiliyet kararının uygulanmasının 1 Eylül 2022 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, barikatların kaldırılması ve tekrardan hareket özgürlüğünün sağlanmasıyla birlikte kararın uygulanmasının 30 gün erteleneceği ifade edildi.

  • 4
  • 16
Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi

Sırplar şehir merkezinde toplanması için sirenler çalmış, ardından sınır kapılarının kapatılmış, kuzeydeki yollara barikat kurulmuş Kosova polis güçlerinin kuzeye hareket etmiş ve kuzeyde gergin saatlerin yaşanmasına neden olmuştu. Yaşanan gerilim "Savaş Avrupa'ya mı sıçrıyor?" sorusunu gündeme getirirken, yetkililerden de açıklamalar peş peşe geldi. NATO'nun ülkedeki barış Gücü KFOR, istikrarın tehdit edilmesi halinde Kosova'nın kuzeyine müdahale etmeye hazır olduğunu duyurdu.

  • 5
  • 16
Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi

NATO liderliğindeki KFOR misyonu, durumu yakından izlediğini belirterek, 1999 tarihli 1244 sayılı BM Kararı'ndan kaynaklanan görevine uygun olarak istikrarın tehdit edilmesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu bildirdi. Kosova'nın tüm halkı için güvenli ve emniyetli bir çevre ve hareket özgürlüğü sağlamak için (Birleşmiş Milletler) BM yetkisinin günlük uygulamasını gerçekleştirdiğini hatırlatan KFOR, BM yetkisine uygun olarak Kosova'da her zaman güvenli ve emniyetli bir ortamı sürdürmek için gerekli tüm önlemleri alacağına vurgu yaptı.