01 Ağustos 2022, Pazartesi
Kosova-Sırbistan geriliminde flaş gelişme! Savaş çıkmadan erteleme geldi
Kosova-Sırbistan arasında yaşanan gerginlik dünyayı şoke etti. Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kimlik düzenlemesiyle ilgili aldığı kararı protesto etti. Ülkenin kuzeyinde sınır geçişleri kapatılıp siren sesleri duyulurken, bu sabah yapılan açıklamada Kosova hükümeti tartışmaya neden olan kimlik belgesi kararını 1 ay ertelediğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 01.08.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 10:04
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