CENTCOM Türkiye’nin sabrını zorluyor! Vukuatları saymakla bitmiyor
Etkisiz hale getirilen teröristler için yayınladığı taziye mesajı ile dikkatleri üzerine çeken ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 'un ilk vukuatı aslında yayınladıkları mesaj değil. Daha önce Suriye'de terörist elebaşları ile yan yana fotoğraf veren CENTCOM komutanları, PKK/PYD kamplarında bulunan çocuk yaştaki kızların fotoğraflarını da "savaşa hazırlar" diyerek paylaşmıştı. Peki CENTCOM bunu yaparak neyi amaçlıyor?
Orta Doğu'yu dizayn etmek istiyor. Türkiye'nin bölgesinde tek ve güçlü olmasını engellemeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, yıllardır, içten içe, Türkiye'nin altını oyuyor.
Pentagon'un alt unsuru olarak kurulan CENTCOM 2015 yılından bu yana ağırlıklı olarak Afganistan, Irak ve Suriye'de konuşlandırılıyor. Rastgele değil, en önemli komutanlar bölgede görev üstleniyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, PKK/YPG'li üst düzey 3 kadın teröristi etkisiz hale getirmesi ise CENTCOM ile Türkiye'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi.
Haddini aşan CENTCOM, teröristler için taziye mesajı yayınladı. Çünkü ne operasyon ne önemsizdi, ne de öldürülenler, alelade teröristlerdi. Sahada yaşam alanları her geçen gün daha da daralan CENTCOM'un ilk vukuatı ise bu değil…
CENTCOM'un 'vukuatları'
- 1 Mart 2017'de PKK'nın Suriye kolu PYD saflarındaki çocuk yaştaki kızların fotoğraflarını "savaşa hazır" ifadesiyle paylaştı.
- 31 Mayıs 2021'de CENTCOM komutanı Suriye'yi ziyaret etti.
- 14 Nisan 2022'de terörist elebaşı Mazlum Kobani, CENTCOM komutanı ile olan görüşmesini "onur duyduk" ifadesi ile paylaştı
- 15 Nisan 2022'de ise Kurilla terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti.
Münbiç ve Tel Rıfat'a operasyon hazırlığında olan Türkiye Suriye'de terör örgütüne eğitim veren CENTCOM'u rahatsız ediyor. Bölgede devre dışı kalmaktan korkuyorlar.
Öte yandan CENTCOM'un Twitter'dan mavi tik onaylı "CENTCOMturkish" hesabından da Türkiye karşıtı birçok ismi takip ettiği ortaya çıktı. Onlar arasında eski CHP vekili firari FETÖ'cü aykan Erdemir'de var. Dikkat çeken isimlerden biride ABD merkezli vakıf tarafından fonlandığı ortaya çıkan Medyascope'u sahibi Ruşen Çakır.
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