Duhok’taki PKK saldırısının ardından Diyarbakır Barosu’ndan kara propaganda! Hedefleri ne?

Öte yandan Basra'dan Bağdat'a kadar Irak'ın kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapıldı ve sivil hassasiyeti en yüksek olan TSK'yı suçlamaya kalktılar. Türkiye bu suçlamaları kesin bir dille reddetti ve sivilleri PKK'nın hedef aldığını altını çizdi.

Dışarıda uluslararası haber ajansları Türkiye aleyhine yönelik haberler yaparken içeride Diyarbakır Barosu, "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz." açıklaması yaptı.