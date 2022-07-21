Duhok saldırısının arka planında var? Saldırı ile ne amaçlandı?

Daha vakanın ne olduğu bile anlaşılmadan Türkiye'yi suçlayıcı cümleler kurmaya başladılar ve haberler yapmaya çalıştılar. Bu konu bizim için yabancı bir durum değil. Her zaman yaptıkları bir durum yeni bir versiyonu ile karşılaştık. TSK'nın yapmış olduğu harekatlarda ortaya koymuş olduğu hassasiyet çok net ortada.