Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. Peki yapılan saldırı ne anlama geliyor? Arkasında kimler olabilir? Sıcak gelişme ile ilgili A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanları Abdullah Ağar ile Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.

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