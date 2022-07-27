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Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 12:55
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırının  şiddetle kınandığı belirtildi. Peki yapılan saldırı ne anlama geliyor? Arkasında kimler olabilir? Sıcak gelişme ile ilgili A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanları Abdullah Ağar ile Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.
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