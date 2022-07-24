ABD, Suriye'de öldürülen terörist Salva Yusuk için taziye mesajı yayınladı!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de yuvalanan teröristlere yönelik operasyonları devam ederken, ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter hesabından, Suriye'de öldürülen PKK'lı Salva Yusuk için taziye mesajı paylaşımı yapıldı.
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan PKK ve uzantılarına mensup teröristlere yönelik nokta operasyonları devam ediyor.
Bir yandan karada ilerleyen Mehmetçik bir yandan da MİT'in gelen bilgiler doğrultusunda havadan nokta atışları ile üst düzey sözde teröristlere yönelik operasyonlarla hainler etkisiz hale getiriliyor.
SALVA YUSUK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarından biri olan SDG'nin sözde üst düzey yöneticilerinden olan Salva Yusuk ve beraberindeki iki kadın terörist yapılan operasyon sonrası öldürüldü.
MİT'in bu başarılı operasyonununun ardından Türkiye'nin müttefiki olduğunu belirten ABD'den skandal paylaşım geldi.
ABD'DEN TERÖRİST İÇİN TAZİYE PAYLAŞIMI
Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen bölgede alenen PKK ve uzantılarına silahtan sağlığa eğitimden lojistiğe DEAŞ bahanesi ile destek veren ABD'nin merkez komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.
Öldürülen teröristin fotoğrafının da bulunduğu paylaşımda taziye mesajına yer verildi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BESLEYEN AMERİKA"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti dönüşünde gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Başkan Erdoğan, "Terörle ilgili konuda da PKK/PYD/YPG terör örgütlerine karşı ister istemez birleşiyoruz. Kaldı ki zaten bu rejime de en çok zararı veren sorun. Şu anda terör örgütü, Fırat'ın doğusunda özellikle petrol kuyularını emiyor, sömürüyor; ondan sonra rejime de satıyor. Böyle bir durum var. Şimdi baktığımızda, Amerika önceki başkanlar dönemi de dahil buradaki terör örgütlerine ciddi manada binlerce tır silah, mühimmat, araç gereç taşıdı. Bu hala devam ediyor. Hatta koalisyon güçleri de yine aynı şekilde bu desteklerini sürdürüyorlar. Yaptığımız görüşmelerde Sayın Biden'a da söyledik. Dedik ki "Bakın, bunca tırları buraya siz gönderiyorsunuz. Buradaki bütün terör örgütlerine bu destekleri siz veriyorsunuz. Ondan sonra da terörle mücadelede beraberiz, NATO'da beraberiz diyorsunuz." Nasıl beraberiz? Bunları sürekli işlemek durumundayız. Amerika şu anda bir defa Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Diyorlar ki, Fırat'ın doğusundan Amerika askerini çeksin. Şimdi buradan çıkacak bir netice Türkiye'nin de beklentisidir. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika. Amerika terör örgütlerini beslediğine göre, biz de bu terör örgütleriyle mücadele ettiğimize göre, oradan çekildiği anda veya bu terör örgütlerini beslemediği takdirde bizim işimiz kolaylaşacaktır. " ifadelerini kullandı.
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