Hükümetin planları CHP’ye nasıl sızdırılıyor? Bürokrasideki köstebekler kimler? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ajanları devrede!

HÜKÜMETİN PLANLARI CHP'YE NASIL SIZIYOR?

CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor.