Hükümetin planları CHP'ye nasıl sızdırılıyor? Bürokrasideki köstebekler kimler? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ajanları devrede!
AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında hükümetin atacağı yeni adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bürokrasi içinde hala az da olsa FETÖ'cü isimlerin olduğunu söyleyen Çelik, bazı bürokratların politize olduğunun da altını çizdi. Çelik diğer yandan hükümetin planlarının CHP'ye nasıl ve kim tarafından sızdırıldığını da açıkladı. İşte detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik hükümetin atacağı adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BAZI BÜROKRATLAR POLİTİZE OLMUŞ DURUMDA
Devletin içinde yer alan bürokratlar farklı görüşlere sahipler. Onlardan beklenen devlet adına verilen görevleri yerine getirmek. Ama çoğu politize olmuş durumda. Görev alanlarının dışına çıkanlar çok oluyor.
KRİPTO HÜCRELER AZ DA OLSA BULUNUYOR
FETÖ tüm mücadeleye rağmen devletin her yerinden sökülüp atılabildi mi? Bürokraside de kripto uyuyan hücreler çok az da olsa bulunuyor. Ama bu çalışmaları yapanlar bulanacak.
CHP KENDİ BAŞINA BİR ŞEY ÜRETEMEZ
2018 yılında Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi neydi? Orta Anadolu'da lojistik merkezi kuracaktı. CHP'nin kendi başına bir şey üretecek bir geçmişi yok.
MİLLİ PİYADE TÜFEĞİNİN PLANLARINI SATMAYA ÇALIŞTILAR
CHP kopya çekme peşinde. Devletin içinde bunlara kopya verenler var. Makine ve Kimya Endüstrisi, Milli piyade tüfeğimizin planlarını ajanlara satmaya çalışan hainler çıkmıştı.
HÜKÜMETİN PLANLARI CHP'YE NASIL SIZIYOR?
CHP'de önce ben söyledim diyerek ön alıp bu açıklamaları yapıyor. Yasama ile kanun tekliflerinde ilgili bakanlıkların görüşü alınır. Ama bazı konularda birden çok bakanlığın fikrine başvurulur. Bakanlığın görüşü alınıyor derken burada altta çalışan kurumlar da dahil oluyor. Ama belli ki burada sızıntılar var. Başka tarafa bunlar servis ediliyor. Kılıçdaroğlu da bunları alıp kendi yapmış gibi kullanıyor.
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