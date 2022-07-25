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ABD'nin başsağlığı dilediği PKK'lı teröristin itirafları: Köy ve karakolları basıp çocukları dağa kaçırmışlar

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Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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ABD’nin başsağlığı dilediği PKK’lı teröristin itirafları: Köy ve karakolları basıp çocukları dağa kaçırmışlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonda, 3 PKK'lı terörist öldürülmüş; ABD, teröristlerden Jiyan Efrin kod adlı Salwa Yusuf için taziye mesajı yayımlamıştı. Operasyonda öldürülen teröristin itirafları ortaya çıktı. Türk askerine karşı saldırılar düzenlediklerini, karakol baskınları yaptıklarını ve çocukları kullandıklarını itiraf eden terörist, "Silah olmadan dağda yaşayamazdın yani düşman rahat bırakmazdı Türk Devleti." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristler için ABD bir skandala imza atarak taziye mesajı yayımlamıştı. Öldürülen teröristlerden Jiyan Efrin kod adlı Salwa Yusuf, bir video kaydında kullandığı ifadeler ise terör örgütünün Türkiye'ye karşı kanlı planlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İtiraflarda kadın terörist, PKK kamplarında eylem için eğitim aldıklarını, Türk askerine karşı saldırılar düzenlediklerini ve çocukları kullandıklarını itiraf etti.

"TÜRK DEVLETİ RAHAT BIRAKMAZDI"

Türkiye'ye karşı düzenlenen saldırılarda etkin rol aldığını itiraf eden terörist, "Silah olmadan dağda yaşayamazdın yani düşman rahat bırakmazdı Türk Devleti. O kampa ilk gittiğimde 70-75 arkadaştık ve her biri bir yerden gelmişti. Bir ülkeden gelmiş, dil lehçesi de farklıydı. Bir karakolu düşürdüğümüz zaman baya cephane alırdık, silah da alırdık kim cephane istese karakolu düşürmeleri gerekiyordu ki ondan alırlardı." ifadelerini kullandı.

İç savaş ile Suriye'ye geçtiği belirlenen terörist, "Köylere inerken bile sanki bir eyleme gidecek şekilde kendimizi hazırlıyorduk. Birkaç kere öyle çatışmalar da olmuştu köyün içinde..." itirafında bulundu.

"ÇOCUKLARI AİLELERİNDEN KOPARMAK İÇİN EV EV DOLAŞIYORUZ"

Sözlerinin devamında çocukları nasıl kandırdıklarını ve dağa kaçırdıklarını da itiraf eden terörist, "12-16 yaş arasındaki kız çocuklarını örgüte katmak için faaliyet yürütüyorduk. Çocukları ailelerinden koparmak için ev ev dolaşıyorduk" diye konuştu.

ABD TERÖRİSTLERE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR

ABD ise Suriye'de DEAŞ bahanesi ile terör örgütü PKK'ya destek vermeyi sürdürüyor.

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