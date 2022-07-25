ABD’nin başsağlığı dilediği PKK’lı teröristin itirafları: Köy ve karakolları basıp çocukları dağa kaçırmışlar

Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristler için ABD bir skandala imza atarak taziye mesajı yayımlamıştı. Öldürülen teröristlerden Jiyan Efrin kod adlı Salwa Yusuf, bir video kaydında kullandığı ifadeler ise terör örgütünün Türkiye'ye karşı kanlı planlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İtiraflarda kadın terörist, PKK kamplarında eylem için eğitim aldıklarını, Türk askerine karşı saldırılar düzenlediklerini ve çocukları kullandıklarını itiraf etti.