Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş rakam verdi: Her geri çekiliş...

Vadeli tarafta pozisyonlar kapandığı için asıl olay vadeli taraftaydı, pozisyon kapamalardan kaynaklı spota da yansıması biraz daha sert oldu. Major bir olumsuzluk yok piyasa kendi dinamitleri içinde teknik hareket etti. Öce 50 günlük ortalamalar ki o 2.530'lardaydı sonra da 70 günlük ortalamalar özellikle 2.409 seviyesinde tutunamaması ve kapanışı 2.401 puan seviyesinden olması akılları karıştırdı.

Bugün o yüzde hafif alıcılı beklentiler de var. Karışık seyirli açılışlar da söz konusu.