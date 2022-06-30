Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Uzman ekonomist Belgin Maviş rakam verdi: Her geri çekiliş...
Son dakika altın fiyatları... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve dolarda düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Alım fırsatı için uygn seviye ne? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Maviş, gram altında alım fırsatı için rakam verdi. Küresel piyasaları da değerlendiren Maviş, "En büyük korku resesyon" ifadelerini kullandı.
Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altın fiyatlarında düşüş sürer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altında alım için uygun rakam ne?
Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Dün Borsa İstanbul'da beklenmedik satış vardı. Yüzde 3,5'a varan o sert düşüşte banka ve holdinglere gelen satışlar etkiliydi.
BİST 100'de genellikle yüzde 1 yüzde 1,5 aralığında satışlar görmüştük uzunca bir süredir. Benzer hareketi Mayıs ayında da yaşadık aslında. O zamanda 2.330 – 2.350 bandına kadar bir geri çekilme hareketi olmuştu ama sonrasında Haziran ayı itibariyle 2.648 tarihi zirveye doğru yükseliş için bu bir güç toplama oldu.
Şimdi yeniden bu düşüşe baktığımızda bugün bir tepki gelir mi gelebilmesi için öncelikle BDDK'nın uygulamaya koyduğu bankalar tarafından uygulamada bazı aksaklıkların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz için bugün de bunun beraberinde piyasada biraz daha satış baskısını hissedebiliriz.
Vadeli tarafta pozisyonlar kapandığı için asıl olay vadeli taraftaydı, pozisyon kapamalardan kaynaklı spota da yansıması biraz daha sert oldu. Major bir olumsuzluk yok piyasa kendi dinamitleri içinde teknik hareket etti. Öce 50 günlük ortalamalar ki o 2.530'lardaydı sonra da 70 günlük ortalamalar özellikle 2.409 seviyesinde tutunamaması ve kapanışı 2.401 puan seviyesinden olması akılları karıştırdı.
Bugün o yüzde hafif alıcılı beklentiler de var. Karışık seyirli açılışlar da söz konusu.
"EN BÜYÜK KORKU RESESYON"
Küresel piyasalara baktığımızda onlarda da karışık kapanışlar var. Çünkü en büyük korku resesyon. Dün Powell, Lagarde ve Bailey, 3 merkez bankası başkanı bir araya geldi ve Powell'ın açıklamalarında bu süreç acılı olacak mücadele süreci dedi. Yumuşak bir iniş nasıl yapabiliriz ABD ekonomisinde daralma var enflasyonu hafife aldık günah çıkarmalarını da beraberinde gördük Powell'dan.
Sonuç itibariyle şu anda korkulan enflasyon ve enflasyonun enerji fiyatlarıyla yükselmesi. Bu endekslere baskı yapmaya devam edecek.
ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI
Altın tarafında da tüm kıymetli materyallerde olduğu gibi geri çekilme devam ediyor. Ama gram altın tarafında her geri çekiliş bir alım fırsatı. 900 – 950 lira bandında yeni alım fırsatları yatırımcı yakalayabilir.
BDDK NASIL BİR ADIM ATTI?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: BDDK, Merkez Bankası, diğer kurum ve kuruluşlar döviz kurunda yaşanan bu hızlı ataklarla birlikte kamuoyuna ve Türk lirasını koruma açısından çeşitli kararlarını ara ara açıklıyorlar. En son BDDK Cuma günü mesai saatinden sonra şöyle bir açıklama yaptı.
15 milyon TL'nin üzerine tekabül eden bir döviziniz varsa dedi şirketlere kredi kullanamayacaksınız, kendi dövizinizi satın TL ihtiyacınızı görün diye bir karar açıkladı yani normali bu. 15 milyon TL'nin üzerine geçen şirketlerin dövizi bozularak TL ihtiyacını şirketler görecek ve kredi kullanamayacaklar.
Daha önce neydi? Benim dövizim var ama ben dövizime dokunmuyorum dövizim değer kazanıyor dövizden kazanıyorum ama gidiyorum TL kredisi kullanarak işimi görüyorum ticaretimi görüyorum. Bu düzen artık bitmiş oldu. BDDK diyor ki TL ihtiyacın varsa ve 15 milyon TL'lik bir sürece tekabül ediyorsa 863 bin dolar civarında git dövizini sat ve ihtiyacını gör diyor. Hem bir yandan kur atakları yaşanacak buradan kazanacaksın hem de TL kredisi kullanacaksın şansı verilmiyor artık.
Hal böyle olunca hemen şirketler de panik oldu. Yarın veya önümüzdeki haftaki süreçlerde TL ihtiyacı olan şirketler de döviz satmak zorunda kaldı. Dolayısıyla da 17.38 lira seviyesinden 16.42 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Haftayı da 16.88 lira seviyesinde tamamladı.
Dolar / TL kurundaki bu gerileme teknik olarak 16.75 lira seviyesi var piyasalarda bunun altında sarkmalarda tekrar 16.35 seviyesini gündeme getirebilir. Ama takip ettiğimiz seviye kritik destek seviyesi 16.75 seviyesi. 16.75 - 16.35 bu bant aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?
Kurum ve kuruluşlar önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında bu ara kararlarını yeni tedbirlerini sık sık açıklayacağını ben tahmin ediyorum. Bu da kur ataklarında yeni bir izlenim yani en azından Temmuz ve Ağustos ayları için beklemiyorum. Bu aylar yeni kur atakları değil de biraz daha gerileyen bir sürece bana işaret ediyor.
"TL BİRAZ DAHA NEFES ALIR"
Özellikle mevsimsel etkiden dolayı enflasyon rakamlarında da bir düşüş göreceğiz. Artık kuru takip etmek için enflasyonu takip ediyoruz. Enflasyonun düşmesi eşittir dolar / TL kurunun gerilemesi anlamına geliyor. Dediğim gibi 16.75 - 16.35 aralığı önemli.
Dolar / TL kurundaki bu gerileme yarın devam ederse eğer ve bu süreç devam ederse diğer yabancı para birimlerindeki değer kayıpları da devam eder. Ve TL biraz daha rahat nefes alır.
Altının gram fiyatı ve gümüşün gram fiyatı da dolar / TL kuru nedenli geriledi. Gram altın / TL fiyatı 1.020 lira seviyesindeydi karar öncesinde 970 lira seviyesine kadar geriledi. Ama haftayı 990 lira seviyesinde tamamladı.
Ben yatırımcısına şu örneği veriyorum. Gram altın son 6 aydır dolar / TL kurundan destek görerek 1.000 lirayı kırdı. Bundan sonra da altının ons fiyatından destek görerek yıl sonunda tekrar bu yükselişlerini devam ettirebilir. O yüzden 950 - 1.000 lira aralığını takip etmek gerekiyor.
"ATAKLAR GERÇEKLEŞTİREBİLİR"
Mesela altının ons fiyatında hızlı bir toparlanma süreci bekliyorum ben. Çünkü küresel piyasalarda resesyon, stagflasyon, jeopolitik riskler, enflasyon küresel piyasalarda artmaya devam ediyor. Altın uluslararası piyasalarda bu süreci değerlendirebilir. Ve altının ons fiyatı tekrar 2.000 dolar seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirebilir.
ALIM İÇİN DOĞRU KARAR
O yüzden yatırımcımız, düğün yapacak olanlar, altın borcu olanlar 950 – 1.000 lira aralığını yakından takip edebilir. 1.000 lira seviyesinin altında 950 - 1.000 lira seviyesinin altında alımın ben kişisel olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.
TÜRK LİRASI POZİTİF AYRIŞTI
Şu an itibariyle Türk lirasının döviz kuru karşısında pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz. Dolar kuru yüzde 4.37 değer kaybetti. Diğer yabancı patra birimlerinde de yüzde 4'ten fazla bir değer kaybı var. Yani pozitif bir etkisi oldu. BDDK'nın bu kararından sonra şirketler döviz bozmak zorunda kaldığı için ve ay sonu yaklaştığı için ve bundan sonraki süreçlerde işçiler yüzde 40 civarında bir zam gelme olasılığı olduğu için ister istemez döviz bozmak zorunda kaldılar. 15 milyon TL'nin üzerindeki rakama tekabül eden bir döviz miktarının bozulması piyasaları olumlu yönde etkilediğini gözlemliyoruz.
Bizim beklediğimiz destek seviyeleri vardı aslında teknik olarak 16.35 lira seviyesi onun da altına sarktığını gözlemliyoruz.
Hatta ekranlarda 16.09 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük demek ki 16 lira seviyesinin altına sarkma olasılığı da var demek ki. Dolayısıyla şu anda Türk lirasının diğer yabancı para birimleri karşısında pozitif bir etkisi var.
Altının gram fiyatı gümüşün gram fiyatı da pozitif yönde.
KUR ATAKLARININ ÖNÜNE GEÇİLDİ
Gün içinde Borsa İstanbul endeksine bu sürecin pozitif yansımasını bekliyoruz. Borsa tarafındaki bu yükselişler hafta boyunca devam edebilir diye tahmin ediyorum. Özellikle dolar / TL kurundaki bu düşüşler Türkiye'nin risk priminde ciddi düşüşlere neden olacaktır. Diğer yandan da yabancı yatırımcıların borsaya olan teveccühünü biraz daha artırabilir.
Pozitif bir güne başladı piyasalar. Türk lirasında ciddi bir toparlanma döviz kurlarında ciddi bir gerileme ve önümüzdeki haftalarda tekrar bu yatay seyrin korunmasını bekliyoruz. Özellikle kur ataklarının önüne geçilmiş gibi duruyor.
16.35 lira destek seviyesiydi. O destek seviyesini de aşağı yönlü kıran bir dolar kuru var. Muhtemelen buralarda tekrar buralarda bir dengelenme çabasını sürdürecek. Dövizle ticaret yapan dövize ihtiyacı olan yatırımcılar buraları tekrar değerlendirebilir. Ancak döviz bir yatırım aracı mıdır? Asla. Dövizin karşısında Borsa İstanbul yatırımcısına daha fazla kazandırabilir bunu göz önünde bulundurmak lazım.
Düğün yapacak olan vatandaşlarımız, altına yatırım yapacak vatandaşlarımız 1.020 lira seviyesindeydi Cuma günü gram altın / TL fiyatı şu anda 970 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ciddi bir düşüş var. 950 lira 980 lira aralığı alım fırsatı olarak ön planda duruyor.
Altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketle görebiliriz.
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