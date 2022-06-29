NATO’da ’salata’ savaşları: Başlangıçta ’Rus’ akşam yemeğinde ’Ukrayna salatası’ servis edildi

TARTIŞMAYA KONU OLSA DA KISA SÜREDE TÜKENDİ

Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren ve NATO tarafından 'güvenlik tehdidi olarak' tanımlanan Rusya'nın adının menünün baş sırasında yer alması, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gazeteci Inaki López, "NATO zirvesinde Rus salatası mı? Yemeğin seçimine biraz şaşırdım." yorumunu yaptı.

Ayrıca, tartışmaların odağı haline gelen salatanın, kısa sürede tükendiği de vurgulandı.

DİPLOMATİK DOKUNUŞ: AKŞAM YEMEĞİNİN ADI DEĞİŞTİ

Öte yandan tartışmalar sonrası zirveye katılan bakanlara sunulan yemekte ise, 'Ukrayna salatası' yer aldı. İspanyol şef Jose Andres'in koordine ettiği yemekte, İspanya'ya özgü klasik tapa servis edildi. Tapa'ya 'domatesli köfte' eklendi ve geleneksel İspanyol yemeğinin adı, 'Ukrayna salatası' olarak yorumladı.