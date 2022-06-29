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NATO'da 'salata' savaşları: Başlangıçta 'Rus' akşam yemeğinde 'Ukrayna salatası' servis edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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NATO’da ’salata’ savaşları: Başlangıçta ’Rus’ akşam yemeğinde ’Ukrayna salatası’ servis edildi

İspanya basını, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği fuar alanında yer alan kafenin menüsünde Rus salatasının yer aldığını ve bunun da uluslararası yetkililer ile gazeteciler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını yazdı. Bakanlar onuruna verilen yemeklerde ise Ukrayna salatasının yer aldığı belirtildi.

İspanya merkezli medya kuruluşu La Sexta'da yer alan habere göre; NATO zirvesindeki uluslararası yetkililer ve gazeteciler, restoran menülerinin en üst sırasında 'Rus salatası' görünce şaşkına döndü.

TARTIŞMAYA KONU OLSA DA KISA SÜREDE TÜKENDİ

Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren ve NATO tarafından 'güvenlik tehdidi olarak' tanımlanan Rusya'nın adının menünün baş sırasında yer alması, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Gazeteci Inaki López, "NATO zirvesinde Rus salatası mı? Yemeğin seçimine biraz şaşırdım." yorumunu yaptı.

Ayrıca, tartışmaların odağı haline gelen salatanın, kısa sürede tükendiği de vurgulandı.

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Öte yandan tartışmalar sonrası zirveye katılan bakanlara sunulan yemekte ise, 'Ukrayna salatası' yer aldı. İspanyol şef Jose Andres'in koordine ettiği yemekte, İspanya'ya özgü klasik tapa servis edildi. Tapa'ya 'domatesli köfte' eklendi ve geleneksel İspanyol yemeğinin adı, 'Ukrayna salatası' olarak yorumladı.

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