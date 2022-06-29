NATO'da 'salata' savaşları: Başlangıçta 'Rus' akşam yemeğinde 'Ukrayna salatası' servis edildi
İspanya basını, NATO Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği fuar alanında yer alan kafenin menüsünde Rus salatasının yer aldığını ve bunun da uluslararası yetkililer ile gazeteciler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını yazdı. Bakanlar onuruna verilen yemeklerde ise Ukrayna salatasının yer aldığı belirtildi.
TARTIŞMAYA KONU OLSA DA KISA SÜREDE TÜKENDİ
Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren ve NATO tarafından 'güvenlik tehdidi olarak' tanımlanan Rusya'nın adının menünün baş sırasında yer alması, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Gazeteci Inaki López, "NATO zirvesinde Rus salatası mı? Yemeğin seçimine biraz şaşırdım." yorumunu yaptı.
Ayrıca, tartışmaların odağı haline gelen salatanın, kısa sürede tükendiği de vurgulandı.
DİPLOMATİK DOKUNUŞ: AKŞAM YEMEĞİNİN ADI DEĞİŞTİ
Öte yandan tartışmalar sonrası zirveye katılan bakanlara sunulan yemekte ise, 'Ukrayna salatası' yer aldı. İspanyol şef Jose Andres'in koordine ettiği yemekte, İspanya'ya özgü klasik tapa servis edildi. Tapa'ya 'domatesli köfte' eklendi ve geleneksel İspanyol yemeğinin adı, 'Ukrayna salatası' olarak yorumladı.
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