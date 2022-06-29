NATO’ya 300 bin kişilik kuvvet! Jens Stoltenberg duyurdu

ASKERİ KUVVET NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Stoltenberg, "Bu kuvvetin bir bölümü (ihtiyaç halinde) ilk 10 gün içinde, diğeri 30 gün içinde hazır olacak. Bu iki bölümün toplamı 300 binden fazla asker ediyor. Planımız bunların gelecek yıla kadar hazır olması." diye konuştu.

Müttefiklerin bu kuvvet için yaptıkları taahhüde uymalarını beklediklerini kaydeden Stoltenberg, kendi ülkelerinde bekleyecek kuvvetin spesifik bölgeler için önceden belirlenmiş görev yerleri olacağını vurguladı.