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NATO zirvesi öncesi 4'lü zirve! Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetleri Madrid'de görüşecek

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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NATO zirvesi öncesi 4’lü zirve! Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetleri Madrid’de görüşecek

NATO'nun belki de geleceğini şekillendirecek zirveye geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın zirveye katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye'nin vetosu şüphesiz ki NATO zirvesinin en önemli gündem maddesi olacak. Türkiye'nin talepleri karşılanacak mı? İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine verdiği desteği keser mi? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

Murat Akgün'ün canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

"NATO zirvesinin en önemli gündem maddesi Ukrayna savaşı olacak. bu bağlamda ittifakın caydırıcılık rolünü artırması ve yine bu çerçevede genişlemesi konusu gündeme gelecek. Bu iki konuda Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. NATO, 2030 belgesini görüşecek. Bunun yanında teknik konular ele alınacak.

İsveç ve Finlandiya'nın bir üyeli talebi var. Bu konuda bir gelişme olacağını beklemiyorum. İsveç ve Finlandiya bu zirve davet edildiler. Bu zirvedeki unvanları en yakın partner olacak. Hemen üye olacakları anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye'nin bu konuda onayı şart.

Türkiye'nin bir takım şartları var bunlar karşılanmadan bu 2 ülkenin ittifaka üye olması söz konusu değil. NATO zirvesinden hemen önce 4'lü bir zirve bekleniyor. Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetleri görüşme gerçekleştiriyor. Her ne olursa bu ülkelerin üyeliğine dair bir gelişme yaşanmasını beklemiyorum. Türkiye'nin bu konuda çok somut beklentileri var.

Ukrayna savaşı konusunda NATO bugüne kadar yaptığı açıklamaların tekrarını yapacaktır. NATO, Ukrayna'nın yanında yer aldı ve bu yöndeki görüşler sonuç bildirisine yansıyacaktır. Balkanlar'da ve özellikle Bosna Hersek'te tehlikeli bir gerilim var. Bu konuda ele alınacak."

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