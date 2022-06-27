NATO zirvesi öncesi 4’lü zirve! Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetleri Madrid’de görüşecek

Türkiye'nin bir takım şartları var bunlar karşılanmadan bu 2 ülkenin ittifaka üye olması söz konusu değil. NATO zirvesinden hemen önce 4'lü bir zirve bekleniyor. Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetleri görüşme gerçekleştiriyor. Her ne olursa bu ülkelerin üyeliğine dair bir gelişme yaşanmasını beklemiyorum. Türkiye'nin bu konuda çok somut beklentileri var.