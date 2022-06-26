O paylaşım ispat gibi! Millet İttifakı’nın 2023 adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu oluyor? Destekçileri düğmeye bastığını böyle gösterdi...

KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLÜLERİ

CHP Aydın eski İl Başkanı Hikmet Saatçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "25 Haziran 2022 itibariyle Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Aydın İl Koordinatörü olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri; bugün itibari ile Türkiye'nin tamamında örgütlenmesini tamamlayarak resmi olarak kurulmuştur. Biz yola çıktık... Bize katılın! Geliyor Gelmekte Olan!" ifadelerini kullandı.