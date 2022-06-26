O paylaşım ispat gibi! Millet İttifakı'nın 2023 adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu oluyor? Destekçileri düğmeye bastığını böyle gösterdi...
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Millet İttifakı'nın 2023 adayına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Karamani Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön planda olduğunu gösteren bir paylaşımı da yorumlarken "Bu paylaşım Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlara artık 'ben adayım çalışmalara başlayın düğmeye bastık' dediğinin ispatıdır." dedi.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında Millet İttifakı'nın 2023 adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olabileceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLÜLERİ
CHP Aydın eski İl Başkanı Hikmet Saatçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "25 Haziran 2022 itibariyle Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Aydın İl Koordinatörü olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri; bugün itibari ile Türkiye'nin tamamında örgütlenmesini tamamlayarak resmi olarak kurulmuştur. Biz yola çıktık... Bize katılın! Geliyor Gelmekte Olan!" ifadelerini kullandı.
"DÜĞMEYE BASTIK MESAJI"
Bu paylaşım Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlara artık "ben adayım çalışmalara başlayın düğmeye bastık" dediğinin ispatıdır. Sadece Aydın'da değil Türkiye'nin çok sayıda ilinde "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" adı altında teşkilatlar da kuruldu.
ANKARA KULİSLERİ DE KILIÇDAROĞLU DEMİŞTİ
A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayına ilişkin Ankara'daki kulislerdeki son bilgileri paylaştı.
CHP'DE İMAMOĞLU DOSYASI KAPANDI
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kilitlenmiş durumda. CHP yönetiminde büyük bir kazanma arzusu var. Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyanın kapandığı ve İmamoğlu'nun aday olmayacağı konusunda çok eminler.
CHP GENEL MERKEZİ'NİN ADAYI KILIÇDAROĞLU
Kemal Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra CHP içinde bir adaylık yarışı başlayacak. İmamoğlu'nun burada diğer rakipleriyle yarışacağı öngörülüyor. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bitmiş gözüyle bakılıyor.
İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU İÇİN İKNA OLDU
Ama bence İmamoğlu her an devreye girebilir. Küresel güçler ve medya ayağını da düşünerek bunu söylüyorum. Meral Akşener'in de aday olmayacağı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacağı konuşuluyor.
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