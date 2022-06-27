BDKK’nın kararları ne anlama geliyor? Dolar ve altındaki düşüş sürecek mi?

Bugün kontrollü ekonomi ile ilgili bir süreçten geçmiyoruz. Türkiye gerçek anlamda bir meydan okuma ile karşı karşıya ve bununla ilgili mücadele için de elindeki imkan ve kabileyetlerle ilgili gerçekten çok ciddi bir çaba veriyor. Düşük faizle TL kredi çekip elinde döviz ve altın varlıkları elinde bulunduğu halde yatırıma işletme kredisine dönüştürmek yerine dövize dönüştüren firmalar var. Bir de bunun yanında gerek firma gerekse şahıs bazında kendilerine tanımış kredi limitlerini sonuna kadar kullanıp ciddi şekilde ham madde ya da mal stoklayanlar var.