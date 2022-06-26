Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Salı günü İspanya'ya gidiyor: İşte çantadaki konular
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne dosyasında 6 başlık ile gidecek. 30 üye devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirvede Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konularında görüşmeler yapacak.
Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. NATO Zirvesi'ne, üye 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.
LİDERLERLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan da NATO Zirvesi için dosyasını hazırladı. NATO liderleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Erdoğan'ın gündemi yoğun.
Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden Suriye'ye yapılacak 5. harekata kadar 6 başlığı gündeme getirecek. İşte Erdoğan'ın ajandasındaki konu başlıkları:
İSVEÇ VE FİNLANDİYA DOSYADA
Erdoğan'ın dosyasındaki ana başlık İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. İsveç ve Finlandiya her ne kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıklarını ifade etseler de, iki ülkenin örgüte sağladıkları silahlar ile finansal ve siyasal destekler kanıtlarıyla zirvede sunulacak.
TAHIL KORİDORUNDAKİ SON DURUM
Diğer gündem maddesi ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan gıda krizi olacak. Türkiye'nin öncülüğünde açılacak tahıl koridoru da zirvede gündeme gelecek. Erdoğan çözüm için NATO zirvesinde temaslarını sürdürecek.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Tüm dünyanın takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken savaştan tüm dünya ekonomik açıdan etkilendi. Avrupa ülkelerindeki liderlerle de sürekli görüşen Başkan Erdoğan ve ekibinin NATO zirvesinde savaşın bir an önce bitmesi için liderlerle görüşmesi bekleniyor.
YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği bir diğer konu da Yunanistan'ın adaları hukuk dışı işgal etmesi olacak. Erdoğan, adaların gayri resmi şekilde silahlandırılmasını gündeme getirecek.
SURİYE SINIRINA OPERASYON
Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almak ve bölgesel tehditleri bertaraf etmek için düzenleyeceği 5. operasyon da NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın gündem maddelerinden biri olacak. Yeni bir göç dalgasını engellemek için yapılması planan harekatı, Erdoğan'ın mevkidaşları ile zirvede değerlendirmesi bekleniyor.
KÜRESEL EKONOMİK KRİZ MASADA
Erdoğan'ın dosyasındaki diğer başlık ise ekonomi olacak. Kovid-19 salgının ardından başlayan küresel kriz zirvede değerlendirilecek. Erdoğan, dünyadaki enerji krizi ve dolaylı olarak petrol fiyatlarının yükselişini de zirvede gündeme getirecek.
PEŞ PEŞE DİPLOMASİ
Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci için dün peş peşe görüşmeler yaptı. Erdoğan ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.
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