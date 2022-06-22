Avrupa kömüre dönüyor! Berat Albayrak gördü bir el engelledi... Yerli kömür politikası neden engellendi?

Ne oldu peki?



Evet 2018'de kamu ve özel sektör birlikte 100 milyon tonun üzerinde yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı.



Ama kömür stratejisi bakanlığı döneminde Berat Albayrak'ın içinde kalan bir uhde oldu.



Hatta Berat Albayrak 'Burası Çok Önemli!' kitabında aynen şunları yazdı: "Biz yol haritasını uygulamaya aldığımızda şunu gördük ki, bir el, Türkiye kendi kömürünü kullanmasın diye hep devrede. Bu maden meselesinde de böyle. Çevreci olarak nitelenen bazı yapılar, kömür meselesinde sürekli bizi buradan geri durmaya ve itmeye çalıştı."



Hakikaten de o dönem öyleydi.



Albayrak'ın stratejisi açıklanır açıklanmaz muhalefet partileri, çevre örgütleri, STK'lar, bazı medya organları düğmeye basmış gibiydiler.



Öngörüsüzlük mü dersiniz, yoksa o dönemde yeşile oynayan Batılıların manifestosunu peşinen kabullenme mi bilinmez... Ama CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp "Türkiye kömür lobisine teslim olmuş durumda, Batı neden enerji lobilerine teslim olmuyor" diyordu. Muhalefet yandaşı gazeteler "Damat Berat Albayrak'ın kömür inadı yüzde 29 zam getirir" diye manşet atıyorlardı. Albayrak'ın kömüre dayalı enerji santrallerini destekleme kararının elektrik fiyatını artıracağını, tarım arazilerini yok edeceğini söylüyorlardı. Sözde 'yeşil örgütler'çevrecilik maskesi altında bağırıyorlardı.



Şimdi ne diyorlar acaba?



Yakında bu bağrışanların Avrupa'nın trenine bindiğini görebiliriz. Onlar da geri vitese takabilirler. Hatta 'vay kara elmasım' diye türkü yakarlarsa şaşırmam.

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