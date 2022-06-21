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Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyor ya hava parası istiyor

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 09:47
Güncelleme:21.06.2022 10:31
Yeni kira düzenlemesi ile, kira artış oranları bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i ile sınırlandırıldı. Uygulama 1 Temmuz 2023'te sona erecek.  Ev sahipleri bu uygulama sonrası yeni bir oyuna başvurmaya başladı. İki kez bu sınıra takılmak istemeyen ev sahipleri, sözleşmeleri 2 Temmuz'a kadar askıya aldı. Bazıları ise şimdiden kontrat yapsa da tarihi 2 Temmuz olarak belirliyor. Hava parası talep edilmesi de ayrı bir sorun olarak kiracıların karşısına çıkıyor. Peki kiracılar ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım değerlendirdi.
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