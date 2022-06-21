21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da ortalığı savaş alanına döndürdüler! Ev sahibi ile kiracısı birbirine girdi! İki aile sopalı, yumruklu kavgaya tutuştu

İstanbul’da ortalığı savaş alanına döndürdüler! Ev sahibi ile kiracısı birbirine girdi! İki aile sopalı, yumruklu kavgaya tutuştu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
ABONE OL
İstanbul’da ortalığı savaş alanına döndürdüler! Ev sahibi ile kiracısı birbirine girdi! İki aile sopalı, yumruklu kavgaya tutuştu

İstanbul’da ev sahibiyle kiracısı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki aile sopa ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA