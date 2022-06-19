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Yargı kiracılar için harekete geçti! Adım atıldı: Yeni hukuk dairesi açılıyor

Kiracılar ile ev sahipleri karşı karşıya geliyor, davalar hızla artıyor. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre kira tespit ve tahliye davalarında yaklaşık iki kat artış yaşandı. Hal böyle olunca hem vatandaşın adalete erişimi, hem de mahkemelerin iş yükünü azaltmak adına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kira davalarına bakan üç hukuk dairesinin yanına bir hukuk dairesi daha açılması kararı alındı. Halihazırdaki kira davalarında ise istatistiklere göre mahkemeler kiracılar lehine kararlara imza atıyor.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 12:03
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Yargı kiracılar için harekete geçti! Adım atıldı: Yeni hukuk dairesi açılıyor

Son zamanlarda kira artışı nedeniyle yaşanan ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları birçok sorunu da beraberinde getirdi. Anlaşmazlıkların ucu kiracıların ikamet ettiği yerden kilometrelerce uzağa taşınmasına, dahası tartışma ve cinayete kadar uzandı.

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Yargı kiracılar için harekete geçti! Adım atıldı: Yeni hukuk dairesi açılıyor

YENİ MAHKEME İÇİN ADIM ATILDI

Uzlaşamayan taraflar ise soluğu mahkemede aldı. Dolayıyla mahkemelere de oldukça yük bindi. Öyle ki İstanbul ve Trakya Bölgesi'ndeki tüm dosyalara bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki ilgili dairelerde dosyaların çoğunu kira davalarının iş yükü oluşturuyor.

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Yargı kiracılar için harekete geçti! Adım atıldı: Yeni hukuk dairesi açılıyor

Geçen yılın ilk 6 ayında kira davalarına bakan 3 mahkemeye gelen toplam dosya sayısı 4 bin 263 iken, bu yılın rakamları ise artışı işaret ediyor. 1 Ocak 2022 tarihinden 13 Haziran 2022 gününe kadar geçen 6 aylık sürede gelen dosya sayısı 5 bin 692 olarak belirlendi.

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Yargı kiracılar için harekete geçti! Adım atıldı: Yeni hukuk dairesi açılıyor

35, 36 ve 49 Hukuk Dairesi'nin baktığı dosya sayısı ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarının artmasıyla eş değer artınca yargısal faaliyetlerin hız kazanması, vatandaşın adalete erken erişimi noktasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kira davalarına bakan bir dördüncü hukuk dairesi kurulması kararı alındı.

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Yargı kiracılar için harekete geçti! Adım atıldı: Yeni hukuk dairesi açılıyor

YAKLAŞIK 2 KATI ARTIŞ

Haftada ortalama 80 dosya karara çıkaran bir üst mahkeme, yılda ortalama 4 bin dosyada 2 bin 500 kadar karara imza atıyor. Dava sayılarının her geçen gün arttığı mahkemelerde 2020 yılının Eylül ayında kurulan bir mahkemeye 3 bin 664 dosya gelirken 2021 yılına devreden dosya sayısı 3 bin 477, bu yıl henüz 6 aylık dilimde ise devreden dosya sayısı 6 bin 309'a ulaştı. Bu da yaklaşık 2 katı bir artışa işaret ediyor.