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Yargı kiracılar için harekete geçti! Adım atıldı: Yeni hukuk dairesi açılıyor
Kiracılar ile ev sahipleri karşı karşıya geliyor, davalar hızla artıyor. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre kira tespit ve tahliye davalarında yaklaşık iki kat artış yaşandı. Hal böyle olunca hem vatandaşın adalete erişimi, hem de mahkemelerin iş yükünü azaltmak adına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kira davalarına bakan üç hukuk dairesinin yanına bir hukuk dairesi daha açılması kararı alındı. Halihazırdaki kira davalarında ise istatistiklere göre mahkemeler kiracılar lehine kararlara imza atıyor.
Giriş Tarihi: 19.06.2022 12:03Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 12:03