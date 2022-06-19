Yargı kiracılar için harekete geçti! Adım atıldı: Yeni hukuk dairesi açılıyor

YAKLAŞIK 2 KATI ARTIŞ

Haftada ortalama 80 dosya karara çıkaran bir üst mahkeme, yılda ortalama 4 bin dosyada 2 bin 500 kadar karara imza atıyor. Dava sayılarının her geçen gün arttığı mahkemelerde 2020 yılının Eylül ayında kurulan bir mahkemeye 3 bin 664 dosya gelirken 2021 yılına devreden dosya sayısı 3 bin 477, bu yıl henüz 6 aylık dilimde ise devreden dosya sayısı 6 bin 309'a ulaştı. Bu da yaklaşık 2 katı bir artışa işaret ediyor.