Yerli doğal gaz faturaları ne kadar düşürecek? Ekonomist Nejat Özonay A Haber ekranlarında tarih verdi

540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZI BİR ANDA ÇIKARTMAK MÜMKÜN DEĞİL

Bakü demiryolu hattı 15 yıl sürdü ve buradan Çin'den Avrupa'ya trenler gidiyor. Biz hızlı bir şekilde doğal gazı kullanıma sunduk.Ama ilk seneden hayatımızı değiştirecek bir hacim olmayacak. 540 milyar metreküpün bir anda çıkartılması mümkün değil.