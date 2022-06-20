Yerli doğal gaz faturaları ne kadar düşürecek? Ekonomist Nejat Özonay A Haber ekranlarında tarih verdi
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Ekonomist Nejat Özonay, yerli doğal gazın faturalara yansımasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin doğal gazı kademeli olarak çıkartacağını söyleyen Özonay, ilk sene çıkan gazın sadece evlere verileceğini söyledi. Özonay ayrıca Türkiye'nin çıkartacağı gazın hayatımızı tam olarak hangi yılda değiştireceğine yönelik de tarih verdi. İşte detaylar...
Ekonomist Nejat Özonay A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yerli doğal gazın ceplere ve faturalara yansımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZI BİR ANDA ÇIKARTMAK MÜMKÜN DEĞİL
Bakü demiryolu hattı 15 yıl sürdü ve buradan Çin'den Avrupa'ya trenler gidiyor. Biz hızlı bir şekilde doğal gazı kullanıma sunduk.Ama ilk seneden hayatımızı değiştirecek bir hacim olmayacak. 540 milyar metreküpün bir anda çıkartılması mümkün değil.
ÇIKAN GAZLAR İLK OLARAK KONUTLARA VERİLECEK
Çıkan gaz konutlarda kullanılacak. Ama ilk sene sanayi için çok anlamlı bir gaz çıkmayacak.
HAYATIMIZI ASIL 2026'DA DEĞİŞTİRECEK
Ama bu durumda her sene üzerine koyarak daha fazla çıkartacağız. Günlük 10 milyon metreküp hedefleniyor. Asıl hayatımızı 2026-2027 yıllarında değiştirecek.
İLK SENE EVLERDE FİYAT DÜŞSE YETERLİ
İlk sene evlere uygulanan doğal gazın fiyatı düşse bu ilk sene için yeterli olur. Hızlı bir şekilde devreye sokuluyor bu çok önemli. Akdeniz'de yeni rezervler de söz konusu.
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