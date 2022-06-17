Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak
Bu hafta Suriye ve Irak'ta hava sıcaklığı 50 dereceyi bulacak. Güneydoğu'da bugünden itibaren sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Yağışlar önümüzdeki hafta etkisini kaybedecek. Türkiye sıcak hava dalgasından etkilenecek mi? Gelişmeleri A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan değerlendirdi.
Esra Bayhan'ın canlı yayında öne çıkan ifadeleri:
"En son Bağdat'ta hava sıcaklığı 50 derece ölçüldüğünde neredeyse olağanüstü hal ilan edildi. Çünkü bu sıcaklıklar öğle saatlerinde çölde ölçülen değerler. Bu derecelerin şehir merkezlerinde ölçülmesi çok büyük bir problem. Büyük bir çölleşme tehlikesini beraberinde getiriyor.
Bugünden itibaren Orta Doğu'da ve bütün Körfez ülkelerinde ve bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizin tamamında ciddi bir sıcaklık artışı olacak. Haritalarda koyu kırmızı olan yerler 40 derecenin üstünde çöl sıcaklarına yaklaşıyor.
Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa dolaylarında sıcaklık 40 dereceyi bulacak. İran'da 52-53 dereceler görülecek. Bunlar alışık olduğumuz durumlar değil. Bundan biz de etkileniyoruz. Güney'de yazın sıcaklıklar genelde sıcak olur ancak bu kadar ani artış çok sık yaşamıyoruz.
Ne yazık ki bu durumu bundan sonra sık sık yaşıyor olacağız gibi görünüyor. Geçen sene yaşadığımız orman yangınlarının bir kısmı da bu ani sıcaklık artışlarına bağlı olarak meydana geldi. Bu nedenle ciddi tedbirler almayı gerektiriyor.
Bugün itibariyle Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 4-5 derece üstüne çıkacağız. 40 derecenin ölçüldüğü yerlerde kalp-damar hastaları dikkatli olmalı. Hava çok sıcak olduğunda hava kalitesi de düşer buna da dikkat etmek gerekir. Bu nedenle akciğer hastalarını uyaralım.
Bu bölgelerde gece saatlerinde sıcaklık 23 derece olarak görünüyor. Gündüz saatlerine ise 41 dereceye kadar çıkacak ve bu dereceler Salı gününe kadar devam edecek. Öte yandan Ankara'nın kuzeyinde yağışlar devam ediyor. Karabük ve Kastamonu'da kısa süreli yerel sağanak yağışlar bekliyoruz.
Pazar akşamı ülkemize yeni bir yağış sistemi geliyor. Şu anda bakıldığında çok güçlü bir yağış sistemi gibi görünmüyor. Pazar günü ülkemizin kuzeyinde özellikle Marmara'da ve Batı Karadeniz'de tekrar yağışlı bir hava boy gösteriyor olacak. Salı günü bu yağış sistemi iç kesimlere doğru hareket edecek."
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