Kavurucu sıcaklar geliyor! Sıcaklık 40 dereceyi bulacak

Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa dolaylarında sıcaklık 40 dereceyi bulacak. İran'da 52-53 dereceler görülecek. Bunlar alışık olduğumuz durumlar değil. Bundan biz de etkileniyoruz. Güney'de yazın sıcaklıklar genelde sıcak olur ancak bu kadar ani artış çok sık yaşamıyoruz.