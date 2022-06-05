05 Haziran 2022, Pazar
YPG-PKK'dan Tel Rıfat'ta rejim bayraklı kamuflaj!
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarından gelen görüntülerde, terör örgütü YPG/PKK'lıların Tel Rıfat ilçe merkezindeki en yüksek noktada Beşşar Esad rejimi bayrağını kullandığı görüldü. Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'lıların büyük bölümü ilçedeki ailelerini Halep merkez ve diğer yerleşimlere gönderdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 05.06.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 18:37
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