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YPG-PKK'dan Tel Rıfat'ta rejim bayraklı kamuflaj!

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarından gelen görüntülerde, terör örgütü YPG/PKK'lıların Tel Rıfat ilçe merkezindeki en yüksek noktada Beşşar Esad rejimi bayrağını kullandığı görüldü. Öte yandan terör örgütü YPG/PKK'lıların büyük bölümü ilçedeki ailelerini Halep merkez ve diğer yerleşimlere gönderdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.06.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 18:37
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YPG-PKK’dan Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamuflaj!

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.

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YPG-PKK’dan Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamuflaj!

6 yıldır ilçe ve çevresini işgal eden YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı zamanlarda Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü verdi.

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YPG-PKK’dan Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamuflaj!

Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

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YPG-PKK’dan Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamuflaj!

Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından gelen görüntülerde, Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor.

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YPG-PKK’dan Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamuflaj!

Çekimlerde, cephe hattında tünellerle bağlanmış terörist siperleri ve gözetleme noktaları ile örgüt mensupları fark ediliyor.