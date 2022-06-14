CHP'nin gizli ittifakı HDP'den Tanju Özcan ihracına onay! Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çok geç kaldılar
Kendisine 'eli kanlı terör örgütünün sözcüsü' diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Ne derler; bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele düşersin çekirge." dedi.
Mülteciler konusunda aldığı ırkçı kararlar ve skandal hareketlerde bulunan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Bu gelişmeyi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle vekilliği düşürülen, daha sonra yeniden vekilliğe dönen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Çok geç kaldılar." şeklinde değerlendirdi.
Özcan'ın sığınmacılara yönelik tutumunu eleştiren Gergerlioğlu, "Ne derler; bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele düşersin çekirge." dedi.
"ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜ"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, "HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz, HDP'nin, PKK ile ilişkisi olduğunu görmedim" ifadelerini kullanarak desteklerini bir kez daha göstermişti.
Bu açıklamaların ardından Özcan, kendisini eleştiren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'eli kanlı terör örgütünün sözcüsü' diyerek tepkisini göstermişti.
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