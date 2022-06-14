CHP’nin gizli ittifakı HDP’den Tanju Özcan ihracına onay! Ömer Faruk Gergerlioğlu: Çok geç kaldılar

"ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, "HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz, HDP'nin, PKK ile ilişkisi olduğunu görmedim" ifadelerini kullanarak desteklerini bir kez daha göstermişti.