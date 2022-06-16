İzmir Gaziemir’de yollar köstebek yuvasına döndü! Yollar neden yapılmıyor?
Son dakika haberine göre: İzmir Gaziemir'de yollar köstebek yuvasına döndü. Peki ilçede yollar neden yapılmıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.
İzmir Gaziemir'de yollardaki sorunlar devam ediyor. Son olarak Sarnıç Vatan Caddesi köstebek yuvasına dönmüş durumda. 1 kilometreli yol çukurlarla dolu ve vatandaş perişan halde. Cadde üzerinde rögar kapakları bile doğru düzgün kapatılmamış durumda.
Çocukları oynadığı bölgede ciddi bir tehlike sorunu var. Yol toz-duman içinde bölgedeki sürücüler araçlarının alt takımlarının bozulduğu iletiyor. Cadde etrafında yaşayan vatandaşlar ise durumdan şikayetçi.
Peki Gaziemir'in sorunları neden çözülemiyor? Gelişmeleri değerlendiren Uğur İnan Atmaca şöyle konuştu:
"Maalesef İzmir'de görev yapan başkanların önceliği halk değil. Bizim defalarca dile getirdiğimiz halkın sorunlarıyla ilgili hiçbir konuda adım atılmıyor.
Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında bir irade gösterilmiyor. Araçlarda yollardan geçmekte ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu cadde kötü durumda insanlar bile güçlük çekiyor yürümekte. CHP'li başkanların önceliği sorunlar çözmek ya da halk değil.
Onlar daha ziyade açılışlar, kokteyller ve algı yönetimiyle kentin 5 yılını heba ediyorlar. Biz burada ileriyi doğru gitmek yerine geriye doğru gidiyoruz. Biz bunları Meclis'te dile getirdiğimiz zaman bile çözüm üretilmiyor."
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