Sosyal medyada bot hesap tehlikesi! 145 milyon tweetin yüzde 23’ünü bot hesaplar attı | Twitter'de bot hesaplar nasıl yayılıyor?
Geçtiğimiz ay 145 milyon tweet atan hesapların yüzde 23'ü bot hesap. Peki Türkiye'de en çok hangi hashtagler üzerinde bot hesaplar tespit edildi? Bot hesaplarla gündemi nasıl belirliyorlar? Sosyal medyada manipülasyon nasıl yapılıyor? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.
Türkiye'de Mayıs ayında 12 milyon 479 bin hesap üzerinden tam 145 milyon tweet atıldı. Her 4 tweetten 1'inin bot hesaptan atıldığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü bir çalışma yaptı. Peki bot hesaplarla gündemi nasıl belirliyorlar? Sosyal medyada manipülasyon nasıl yapılıyor? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları ve çarpıcı veriler;
Oldukça çarpıcı rakamlar ortaya çıkmış. 145 milyon tweet ile ilgili olarak yüzde 23'ü bu tweetlerin bot hesaplardan oluşuyor. Oldukça büyük bir rakam. 4'te 1'ine tekabül eden bir rakam.
ONLAR DEVREYE GİRİYOR
Sosyal medya günümüzde artık teknolojinin gelişmesiyle olumlu ve gerçek manada kullanıldığında bütün işlerimizi kolaylaştırıcı haberleşme ağlarının en önünde gelen bir sistem aslında sosyal medya platformları. Gerek eleştirilerini gerek ise şikayetlerini dillendirebildikleri bir ortam ancak burada devreye giren farklı amaçları negatif bir ortam hazırlamak isteyenlerin devreye girdiği bir sistem var o da bot hesaplar.
ÇARPICI VERİLER
Türkiye'deki Twitter gündeminde hashtag olan birkaç başlığı çıkardık derledik. Çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı.
"#Suriyeli" hashtagiyle açılan bir tweet üzerinden aslında gerçek isimli kişilerin yapmış olduğu paylaşımlarla bot hesapları kıyaslayalım.
SURİYELİLER
Tweet/Retweet Sayısı: 66.092
Paylaşılan Hesap Sayısı: 32.718
Bot Hesap: % 52,24
Gerçek kişi olmayan yarıdan fazlası. Bot hesap derken neyi anlamamız gerekiyor? Gerçek kişi gibi görünen ancak algoritmalar üzerinden tweet atılması sağlanan bir sistem. Bilgisayar ortamında binlerce hatta yüz binlerce bot hesapla aynı anda tweet atması sağlanabiliyor.
Gerçek kişi olsun kamu kurum kuruluşları olsun çok rahat bir şekilde bu bot hesaplar yüzünden linç kültürüne maruz kalabiliyor.
SESSİZ İSTİLA
Tweet/Retweet Sayısı: 294.943
Paylaşılan Hesap Sayısı: 120.125
Bot Hesap: % 56,14
"#sessizistila" hashtagi gündemde oldukça yer edinmişti toplumda kutuplaşmalara neden olabilecek ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir ortama sürüklenmeye başlanılan bir konuydu. Paylaşılanların 70 bine yakını bot hesap.
ENFLASYON
Tweet/Retweet Sayısı: 46.675
Paylaşılan Hesap Sayısı: 22.957
Bot Hesap: % 54,52
Yaklaşık 12-13 bin kişi sahte hesaptan yapıldığı görülüyor.
DOLAR
Tweet/Retweet Sayısı: 134.856
Paylaşılan Hesap Sayısı: 45.865
Bot Hesap: % 47,8
Dikkatimizi çeken nokta da şu oldu vatandaşlarımızın kesinlikle öncelikli gördüğü konularda sinir uçlarına daha negatif hale getirebilecek konularda bot hesapların çok devreye girdiğini görüyoruz.
BENZİN
Tweet/Retweet Sayısı: 28.142
Paylaşılan Hesap Sayısı: 12.284
Bot Hesap: % 51,38
6-7 bine yakın kişinin bot hesap olarak görüldüğü söyleniyor.
ADANA EMNİYETİ
Tweet/Retweet Sayısı: 201.555
Paylaşılan Hesap Sayısı: 11.352
Bot Hesap: % 49,39
-Çoğunluk biziz aslında çoğunluk böyle düşünüyor algısı da yaratılıyor. Sanki diğer taraf azınlıkmışçasına bir yalan haber yayılıyor. Bot hesaplarla şişiriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık çalışanlarına müjde! Aile hekimlerine 'uzmanlık' yolu açılıyor! Ek ödeme tavan fiyatı artacak! Doktor ve hemşire maaşı...
- Kira artışında sabit oran yüzde kaç oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılacak? Kira zammı ne kadar olacak? SON DAKİKA
- Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...
- Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...
- Resmi açıklama: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? Tarih belli oldu
- MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Survivor bireysel oyuna ne zaman dönecek? Survivor 2022 bireysel oyunlar başladı mı 2022?
- Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? MEB il içi ve il dışı tayin atama takvimi açıklandı?
- Survivor kim elendi son dakika? 7 Haziran Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması....
- Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...