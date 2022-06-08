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Sosyal medyada bot hesap tehlikesi! 145 milyon tweetin yüzde 23’ünü bot hesaplar attı | Twitter'de bot hesaplar nasıl yayılıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Sosyal medyada bot hesap tehlikesi! 145 milyon tweetin yüzde 23’ünü bot hesaplar attı | Twitter’de bot hesaplar nasıl yayılıyor?

Geçtiğimiz ay 145 milyon tweet atan hesapların yüzde 23'ü bot hesap. Peki Türkiye'de en çok hangi hashtagler üzerinde bot hesaplar tespit edildi? Bot hesaplarla gündemi nasıl belirliyorlar? Sosyal medyada manipülasyon nasıl yapılıyor? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.

Türkiye'de Mayıs ayında 12 milyon 479 bin hesap üzerinden tam 145 milyon tweet atıldı. Her 4 tweetten 1'inin bot hesaptan atıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü bir çalışma yaptı. Peki bot hesaplarla gündemi nasıl belirliyorlar? Sosyal medyada manipülasyon nasıl yapılıyor? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve çarpıcı veriler;

Oldukça çarpıcı rakamlar ortaya çıkmış. 145 milyon tweet ile ilgili olarak yüzde 23'ü bu tweetlerin bot hesaplardan oluşuyor. Oldukça büyük bir rakam. 4'te 1'ine tekabül eden bir rakam.

ONLAR DEVREYE GİRİYOR

Sosyal medya günümüzde artık teknolojinin gelişmesiyle olumlu ve gerçek manada kullanıldığında bütün işlerimizi kolaylaştırıcı haberleşme ağlarının en önünde gelen bir sistem aslında sosyal medya platformları. Gerek eleştirilerini gerek ise şikayetlerini dillendirebildikleri bir ortam ancak burada devreye giren farklı amaçları negatif bir ortam hazırlamak isteyenlerin devreye girdiği bir sistem var o da bot hesaplar.

ÇARPICI VERİLER

Türkiye'deki Twitter gündeminde hashtag olan birkaç başlığı çıkardık derledik. Çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı.

"#Suriyeli" hashtagiyle açılan bir tweet üzerinden aslında gerçek isimli kişilerin yapmış olduğu paylaşımlarla bot hesapları kıyaslayalım.

SURİYELİLER

Tweet/Retweet Sayısı: 66.092

Paylaşılan Hesap Sayısı: 32.718

Bot Hesap: % 52,24

Gerçek kişi olmayan yarıdan fazlası. Bot hesap derken neyi anlamamız gerekiyor? Gerçek kişi gibi görünen ancak algoritmalar üzerinden tweet atılması sağlanan bir sistem. Bilgisayar ortamında binlerce hatta yüz binlerce bot hesapla aynı anda tweet atması sağlanabiliyor.

Gerçek kişi olsun kamu kurum kuruluşları olsun çok rahat bir şekilde bu bot hesaplar yüzünden linç kültürüne maruz kalabiliyor.

SESSİZ İSTİLA

Tweet/Retweet Sayısı: 294.943

Paylaşılan Hesap Sayısı: 120.125

Bot Hesap: % 56,14

"#sessizistila" hashtagi gündemde oldukça yer edinmişti toplumda kutuplaşmalara neden olabilecek ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir ortama sürüklenmeye başlanılan bir konuydu. Paylaşılanların 70 bine yakını bot hesap.

ENFLASYON

Tweet/Retweet Sayısı: 46.675

Paylaşılan Hesap Sayısı: 22.957

Bot Hesap: % 54,52

Yaklaşık 12-13 bin kişi sahte hesaptan yapıldığı görülüyor.

DOLAR

Tweet/Retweet Sayısı: 134.856

Paylaşılan Hesap Sayısı: 45.865

Bot Hesap: % 47,8

Dikkatimizi çeken nokta da şu oldu vatandaşlarımızın kesinlikle öncelikli gördüğü konularda sinir uçlarına daha negatif hale getirebilecek konularda bot hesapların çok devreye girdiğini görüyoruz.

BENZİN

Tweet/Retweet Sayısı: 28.142

Paylaşılan Hesap Sayısı: 12.284

Bot Hesap: % 51,38

6-7 bine yakın kişinin bot hesap olarak görüldüğü söyleniyor.

ADANA EMNİYETİ

Tweet/Retweet Sayısı: 201.555

Paylaşılan Hesap Sayısı: 11.352

Bot Hesap: % 49,39

-Çoğunluk biziz aslında çoğunluk böyle düşünüyor algısı da yaratılıyor. Sanki diğer taraf azınlıkmışçasına bir yalan haber yayılıyor. Bot hesaplarla şişiriliyor.

Bot hesap tehlikesi BOT HESAP TEHLİKESİ

Algı operasyonu yapan hesaplar ortaya çıktı ALGI OPERASYONU YAPAN HESAPLAR ORTAYA ÇIKTI

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