Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden flaş bot hesap açıklaması! Algı operasyonu yapan hesaplar ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), mayısta Türkiye'deki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon tweet atıldığını, bu hesapların yüzde 23'ünün ise bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bilgi manipülasyonu, bilgi ekosistemini etkilemek, bozmak veya çarpıtmak için çeşitli içeriklerden yararlanır. Bu içerikler, halkın tutumlarını veya inançlarını etkilemek, bireyleri belirli bir şekilde hareket etmeye, davranmaya ikna etmek veya nefret ve şiddeti kışkırtmak için kullanılabilir. Yanlış bilgi ve propaganda yoluyla yürütülen dezenformasyon ve manipülasyon çalışmaları ile toplumsal gerilimleri istismar etmek, toplumda var olabilecek kutuplaşmayı artırmak ve kurumlara olan güveni azaltmak hedeflenmektedir.