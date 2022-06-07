Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nden flaş bot hesap açıklaması! Algı operasyonu yapan hesaplar ortaya çıktı
Son dakika hesapları... Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Mayıs ayı içinde yapılan paylaşımların yüzde 23'ünün bot hesaplar tarafından yapıldığını açıkladı. EGM, algı operasyonu yapılan hesapların sahte hesaplar olduğunu belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), mayısta Türkiye'deki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon tweet atıldığını, bu hesapların yüzde 23'ünün ise bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bilgi manipülasyonu, bilgi ekosistemini etkilemek, bozmak veya çarpıtmak için çeşitli içeriklerden yararlanır. Bu içerikler, halkın tutumlarını veya inançlarını etkilemek, bireyleri belirli bir şekilde hareket etmeye, davranmaya ikna etmek veya nefret ve şiddeti kışkırtmak için kullanılabilir. Yanlış bilgi ve propaganda yoluyla yürütülen dezenformasyon ve manipülasyon çalışmaları ile toplumsal gerilimleri istismar etmek, toplumda var olabilecek kutuplaşmayı artırmak ve kurumlara olan güveni azaltmak hedeflenmektedir.
Günümüzde sosyal ağlar, kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakla birlikte sosyal hareketlerin planlandığı, organize edildiği, başlatıldığı ve yönetildiği önemli araçlara dönüşmektedir.
Sosyal medya platformu Twitter'da, Mayıs ayı içerisinde Ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların %23'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu görülmüştür.
Yine Mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların %52'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu anlaşılmıştır.
Yapılan çalışma neticesinde özellikle Twitter üzerinden Ülke gündemini meşgul ederek algı operasyonları yapan hesapların çoğunun bot hesap olduğu tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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