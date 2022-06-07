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Suriye'de ABD üssündeki patlama! Patlayıcıyı Amerikan askeri mi koydu?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Suriye’de ABD üssündeki patlama! Patlayıcıyı Amerikan askeri mi koydu?

Suriye'de, ABD askerlerinin konuşlu olduğu üste nisan ayında yaşanan patlamada kullanılan patlayıcının bir Amerikan askeri tarafından konulduğundan şüphelenildiği bildirildi.

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