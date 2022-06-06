Eski Bakan Bülent Akarcalı: 6'lı masada HDP'yi Kemal Kılıçdaroğlu temsil ediyor!
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 6’lı masanın 2023 Cumhurbaşkanlığı çıkmazı irdelendi. Canlı yayında çarpıcı mesajlar veren Eski Bakan Bülent Akarcalı, muhalefetin bir türlü dışa vurmadığı HDP denklemini eleştirdi. 6'lı masanın altının aslında boş olduğunu işaret eden Akarcalı, “Masada HDP'yi Kemal Kılıçdaroğlu temsil ediyor!” dedi.
A Haber canlı yayında Eski Bakan Bülent Akarcalı "3 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"6'LI MASADA MEMNUNİYETSİZLİK VAR"
"Seçim tarihi kesinleşmeden yani erken seçim filan olabilir denmekte, seçim tarihi aslında belli. Ben kesin bir adayın çıkacağına inanmıyorum bu 6'lı gruptan. Kim olursa olsun muhakkak memnun olmayan çıkacak."
ADAY KESİNLEŞİNCE NE DEĞİŞİR?
Mecbur kaldıkları için aday çıkabileceğine işaret eden Akarcalı, "6'lı grupta kendi aralarında güvene dayalı bir ilişki yok. Olsaydı şimdiye kadar bir aday çıkardı. Bu Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'yi dolaşırdı." dedi.
"AK PARTİ VE MHP'NİN BİR ADAYI VAR"
Cumhur İttifakı'ndaki net ve güven veren duruşa değinen Akarcalı, "AK Parti ve MHP'nin bir adayı var. Gayet açık. Devlet Bahçeli Bey de adayımız 'Tayyip Erdoğan'dır' diyor. Başkan Erdoğan da bunu sürekli olarak aday olduğunu ve seçimin tarihini de söylüyor. Seçimler zamanında yapılacak ve temel aday benim diyor." şeklinde konuştu.
"MASADA KEMAL KILIÇDAROĞLU TEMSİL EDİYOR"
6'lı masa yaşanan kaosu eleştiren Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Şimdi öbür tarafta hiç kimse yok ortada. Sorun burada. Aralarında çekişme var. Aslında 6 lider görünüyor ama esas nihai kararı verdirecek olan HDP devre dışı. 6'lı var bir de HDP var. HDP'yi görmüyoruz. HDP'ye en yakın görünen Kemal Bey. Masada HDP'yi Kemal Kılıçdaroğlu temsil ediyor." ifadelerine yer verdi.
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