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CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den A Haber'de CHP ve Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştiriler

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den A Haber’de CHP ve Kılıçdaroğlu’na çok sert eleştiriler

CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında gündemi meşgul eden konular ile ilgili yorumlarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu 10 zor sorusu ve yansımaları hakkında konuşan Sevigen, “Bizim dönemimizde Sayın Erdoğan'ın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı.” dedi. Kılıçdaroğlu’nu ağır topa tutan Sevigen, “Ne zaman meydana çıkacağız da Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Yeter artık! CHP'liler bu yönetime (CHP'ye) ne zaman başkaldıracaklar? Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül muhalefet yaptı partiden attılar. İsyanım arkadaşlarım içindir.” şeklinde konuştu.

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