01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan A Haber'de önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
ABONE OL
Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’dan A Haber’de önemli açıklamalar

SON DAKİKA HABERLERİ: AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Türkiye ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA