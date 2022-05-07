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Anneler Günü’ne buruk girenler! O menekşelerin boynu bükük kaldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Anneler Günü’ne buruk girenler! O menekşelerin boynu bükük kaldı

Anneler Günü'ne gözü yaşlı giren anneler var. Onlar şehit anneleri. 9 yıl önce oğlunu bu topraklara şehit veren Gülbahar Çayıroğlu yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

Şehidimiz Umut Bulut aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu. Şehit olmadan her Anneler Günü'nde annesine çiçekler getirirdi. Şehidimiz 9'ncu yılda annesi buruk Anneler Günü'nü kutluyor.

Anne Gülbahar Çayıroğlu, "Renk renk çiçeklerden sarısından, menekşelerden toplardı. Bir hoşuma giderdi ki onlar. O menekşelerin boynu bükük şimdi." dedi.

Piyade er Umut Bulut 2012 yılında Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu.

Anne Çayıroğlu, "'Hakkari'ye gideceğim. Doğu'ya gideceğim. Annem görürsün. Ben şehit olacağım' derdi. 'Umut şurada bir bardak suyu bana rahat içirt. Asi gelen değilim oğlum Allah'ın emrine ama deme böyle ciğerim yanıyor' derdim. 'Tamam, tamam sulu göz' derdi bana. Aradan iki, üç gün geçerdi aynısı yine." ifadelerini kullandı.

Şehit Umut Bulut'un annesi Gülbahar Çayıroğlu telefonla yaptığı son konuşmasını şöyle anlattı:

"Aklınıza ne gelirse. Hayatından, yavrusundan, benden, hastalıktan. 'Kendine dikkat' demesinden. Ablasına yaptığı şakalardan.

-9 aylık çocuğu da telefonunuzu dinliyordu. Neler söylüyordu?

'Seni koklayamadım oğlum. Seni çok özledim oğlum. Seni seviyorum oğlum. Kulağında, beyninde bu sözlerini hiç unutma oğlum."

Anneler Günü'nü buruk geçiren Çayıroğlu, "Çok buruk. Boynumuz bükük. Herkesin çocuğu hep yanında. Ama benim ciğerlerim yanıyor. Oğlumun yanına gideceğim. O bana çiçek getiriyordu, ben de ona götüreceğim. Daha ne yapayım? Emir büyük yerden ne yapalım yavrum?" diye konuştu.

Gülbahar Çayıroğlu'nun tüm annelere mesajı var: Bütün annelerin, Anneler Günü kutlu olsun. Allah hiç benim gibi acı yaşatmasın. Şehit ailelerine de gerçekten Allah güç, kuvvet versin.

Menekşelerin boynu bükük "MENEKŞELERİN BOYNU BÜKÜK"
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