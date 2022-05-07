Anneler Günü’ne buruk girenler! O menekşelerin boynu bükük kaldı

Anneler Günü'nü buruk geçiren Çayıroğlu, "Çok buruk. Boynumuz bükük. Herkesin çocuğu hep yanında. Ama benim ciğerlerim yanıyor. Oğlumun yanına gideceğim. O bana çiçek getiriyordu, ben de ona götüreceğim. Daha ne yapayım? Emir büyük yerden ne yapalım yavrum?" diye konuştu.