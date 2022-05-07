07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Mülteciler üzerinden ırkçılık! Türkiye’nin toplumsal huzuruna kim saldırıyor?
Türkiye’de son dönemde mülteciler üzerinden ırkçılık söylemleri üretildi ve kaos çıkarmak için mücadele başladı. 1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak projenin ardından başlayan provokasyonlar dikkat çekerken Türkiye’nin iç huzurunu etkileyecek mesajlar ortaya atılmaya başlandı. Peki zamanlaması manidar bu provokasyonları kim yapıyor? Türkiye’nin huzuru neden hedef alınıyor? İç savaş hamlesi mi? Türkiye'nin toplumsal huzuruna saldırının perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.