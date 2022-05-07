Sosyal medyada "mülteci düşmanlığı" körükleniyor! İçişleri Bakanlığı dikkat çeken gerçekleri gözler önüne serdi

SURİYELİLERİN EKONOMİYE KATKISI

Türkiye'deki Suriyelilerin kurdukları KOBİ sayısının Mart 2021 itibariyle 20 bin olduğu olduğu öğrenildi.

Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkemize gelen Suriyelilerin ülkemizin ekonomiye katkısı şöyle:

-Suriyelilere ait işletmelerin sağladığı istihdam 500 bin (Ocak 2022)

-Türkiye'deki Suriyelilerin ihracat yaptığı ülke sayısı: 50'den fazla

-Ticaret odasına kayıtlı: 3 bin

-Sanayi odasına kayıtlı: 101

-Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine üye: 1445

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan Arap İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAD) Başkanı Abdulgafur Salih Asfour, Suriyeli iş adamlarının Türkiye'de yaptığı yatırımın 10 milyar doları, ihracata katkılarının ise 3 milyar doları aştığını açıkladı. (Ocak 2022) Örneğin Suriyeli iş adamı Asfour, bölgenin ilk ve tek konteyner şirketini (ASAS Line) Gaziantep'te açtı. Asfour, 2022 içerisinde bölgeye 15 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapacak.

Suriyeli mühendisler, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Teknopark'ta Wolves Interactive isimli bir şirket kurdu. (2016) Mobil oyunlar yapan şirket, Türkiye'ye 1 milyon dolardan fazla döviz girdisi sağladı. "Traffic Tour" isimli oyun dünya genelinde 70 milyondan fazla, "Motobike" oyunu ise 10 milyon kişi tarafından indirildi.