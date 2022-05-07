Sosyal medyada "mülteci düşmanlığı" körükleniyor! İçişleri Bakanlığı dikkat çeken gerçekleri gözler önüne serdi
Türkiye'de son zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaşılan videolarla "mülteci düşmanlığı" körüklenmek isteniyor. Yalan-yanlış bilgilerle zan altında bırakılmak istenen mültecilerin son durumunu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı. Çataklı 200 bin 950 Suriyelinin Türk vatandaşlığına geçtiğini ve bunların 47 bininin Türkmen olduğunu duyurdu.
Türk vatandaşı yapılan 200 bin 950 Suriyelinin 47 bininin Türkmen olduğu öğrenildi. Türkiye'de geçici koruma altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 768 bin 716 kişi olduğu açıklanmıştı.
ÇATAKLI: "TÜRK VATANDAŞI YAPILAN 200 BİN 950 SURİYELİNİN 47 BİNİ TÜRKMEN"
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Çataklı; "Türk vatandaşı yapılan 200.950 Suriyelinin 47.000'i Türkmendir. Ayrıca; 101.995 Ahıska Türkü, 17.000 Afganistan Türkü, 6.787 Uygur Türkü de vatandaş yapılmıştır. 2.000 Uygur Türkünün vatandaşlık süreci de devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
SURİYELİLERİN EKONOMİYE KATKISI
Türkiye'deki Suriyelilerin kurdukları KOBİ sayısının Mart 2021 itibariyle 20 bin olduğu olduğu öğrenildi.
Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkemize gelen Suriyelilerin ülkemizin ekonomiye katkısı şöyle:
-Suriyelilere ait işletmelerin sağladığı istihdam 500 bin (Ocak 2022)
-Türkiye'deki Suriyelilerin ihracat yaptığı ülke sayısı: 50'den fazla
-Ticaret odasına kayıtlı: 3 bin
-Sanayi odasına kayıtlı: 101
-Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine üye: 1445
Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan Arap İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAD) Başkanı Abdulgafur Salih Asfour, Suriyeli iş adamlarının Türkiye'de yaptığı yatırımın 10 milyar doları, ihracata katkılarının ise 3 milyar doları aştığını açıkladı. (Ocak 2022) Örneğin Suriyeli iş adamı Asfour, bölgenin ilk ve tek konteyner şirketini (ASAS Line) Gaziantep'te açtı. Asfour, 2022 içerisinde bölgeye 15 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapacak.
Suriyeli mühendisler, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Teknopark'ta Wolves Interactive isimli bir şirket kurdu. (2016) Mobil oyunlar yapan şirket, Türkiye'ye 1 milyon dolardan fazla döviz girdisi sağladı. "Traffic Tour" isimli oyun dünya genelinde 70 milyondan fazla, "Motobike" oyunu ise 10 milyon kişi tarafından indirildi.
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