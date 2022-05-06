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Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor? 2023'te kaç mülteci oy kullanabilecek? İşte grafiklerle yanıtı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün katıldığı canlı yayında Türkiye'nin göç politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haritalar ve grafikler üzerinden Türkiye'nin mülteciler konusundaki göç politikasını tek tek yorumlayan Bakan Soylu "Sessiz İstila" filmine yönelik de "edepsizliktir" ifadesini kullandı. Bakan Soylu'nun bugün paylaştığı grafikleri A Haber ekranlarında yorumlayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof.Dr Mesut Hakkı Caşın ve AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal da önemli açıklamalarda bulundu. Mesut Hakkı Caşın konuya ilişkin "Türkiye'de Iğdır ve Ağrı bölgesi termal kameralarla izlenen çok kritik bölgeler. Önceden orada termal kameralar yoktu. Bugün Türkiye bunları imal ediyor ve artık yurt dışına bile satabiliyor." ifadelerini kullandı. AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal ise Türkiye'de 2023 seçimlerinde kaç mültecinin oy kullanabileceğini A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2022 00:46 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 00:53
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Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü
Türkiye’nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında Türkiye'nin göç politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, ülke genelindeki son durumu grafikler üzerinden detaylı bir şekilde anlattı. İşte ilk gününden bugüne Suriye iç savaşı ve Türkiye'nin göç politikasına ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü
Türkiye’nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın ve AK Parti Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Türkiye'nin göç politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü
Türkiye’nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü

Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Türkiye'de Iğdır ve Ağrı bölgesi termal kameralarla izlenen çok kritik bölgeler. Önceden orada termal kameralar yoktu. Bugün Türkiye bunları imal ediyor ve artık yurt dışına bile satabiliyor.

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Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü
Türkiye’nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü

"İran Türkiye'ye geçişlere izin veriyor. Orada sınır korumasında büyük bir koruma var. Ancak Suriye sınırında coğrafi koşullar daha düz olduğu için geçişler daha kolaylaşıyor."

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Türkiye'nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü
Türkiye’nin göç politikası nasıl işliyor? İşte sığınmacı tartışmasının görünmeyen yüzü

"PKK yerin altından dehlizler kazarak Türkiye'ye girmeye çalışıyor. Türkiye artık insana duyarlı sistemler kurdu. Türkiye'de suç işleyenlerin hepsi sınır dışı ediliyor."