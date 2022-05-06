Türkiye'nin Wilders'leri sahnede! İç savaş hamlesi mi?
Türkiye’de son dönemde mülteciler üzerinden ırkçılık söylemleri gelişti. 1 milyon mülteciyi gönderme kararı alınca provokasyonlar başladı. Türkiye'nin toplumsal huzuruna yönelik saldırılar yapıldı. Peki mülteciler üzerinden kimler, neden provokasyon yapmaya başladı? Mülteciler üzerinden provokasyonun zamanlaması neden manidar? Türkiye'nin toplumsal huzuruna saldırının perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin evlerine güvenli dönüşü için 8 aşamalı bir plan hazırlandı. Bu gelişmelerden sonra Türkiye'nin iç huzurunu hedef alan saldırılar başladı. Mülteciler üzerinden ırkçılık söylemini kim geliştirdi? Peki iç savaş hamlesi mi yapılıyor? Melik Yiğitel konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Göçmen meselesi üzerinden yapılmak istenen tartışma iyi niyetli bir tartışma değil. Bunun üzerinden kurgulanmak istenen durum bir çatışma ortamıdır. Bunun içerisinde kayıtlı ve kayıt dışı birçok aktör var. Ümit Özdağ ve onun gibi siyasetçiler kayıtlı aktör ama onun dışında da kayıt dışı aktörlerin olduğu biliniyor.
Bunu dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ifade etti. Bunun üzerinden bir çatışma ortamı, bir sosyolojik fay hattı tetiklenmek isteniyor. Türkiye raydan çıkarılmak isteniyor ve sonra da doğrudan seçimle ilgisi var. Seçime gidilen dönemde bu tür sokak olayları ortaya çıkarıp 'İşte AK Parti'nin yarattığı Türkiye' diyecekler.
11 yıldır göçmenler burada. Bunun üzerinden ara ara tartışma çıkarmak istediler. İlk kez tüm aktörler bu konun üzerine gittiler. Çok tahrik edici bir tonda, insanların duygularına hitap eden tonda işler yapılıyor. Bunun yanında bir de kısa metrajlı bir film çekildi, berbat ötesi. Doğrudan insanların duygularını tahrik eden bir film yapıldı.
İşte tüm bunlara bakıldığı zaman iyi niyetli bir tartışma olmadığını görüyoruz. Zemin iyi bir zemin değil karşıdaki insanlar iyi niyetle bunu sizinle tartışmıyor. 'İstila edecekler, ülke elden gidiyor' derseniz ya da sosyal medya paylaşılan birtakım görüntüleri Türkiye gibi sunarsanız işler başka bir boyuta gider. Burada tamamen başka bir şey kurgulanmak isteniyor. Burada bir kaos isteniyor ve seçime giderken bunun faturasını hükümete çıkarmak istiyorlar."
AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal'ın açıklamaları:
"Maalesef mülteciler konusunda hükümete yüklenmeye çalışıyorlar. Biz her zaman söyledik kapılarımızı ihtiyacı olanlara, mazlumlara, mağdurlara, ülkesini savaş sonucunda terk etmek zorunda olanlara kapatmayacağız dedik. Bu anlamda da kapılarımızı mültecilere açtık. Kimsenin rengine teninin rengine, saç rengine, göz rengine bakarak bunu yapmadık.
Görüyorsunuz Ukrayna'da yaşanan savaşta üzülerek söyleyeyim bazı Avrupa ülkeleri sarı saçlı mavi gözlülere kapılarını açıyorlar. Biz Türkiye olarak herkese kapımızı açtık. Hiç kimse ülkesini terk etmek istemez. Allah kimseyi vatansız bırakmasın evsiz bırakmasın. Ama bu insanlar savaştan kaçtıkları için Türkiye'ye geldiler. Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin nelere maruz kaldığını yakınen biliyoruz. Geçenlerde 19 mülteci hayatını kaybetti. Bunları alıyorlar kötü bir durumda tekrar geriye itiyorlar.
"BÜYÜK DEVLET OLMANIN SORUMLULUĞUDUR"
Ama birileri maalesef Türkiye'de mülteciler üzerinden siyaseten bir yerlere gelmeye çalışıyor. Fayda sağlamaya çalışıyor kendine aklı sıra. Bu gerçekten çok yanlıştır. Bir kargaşa çıkarmaya çalışıyorlar. Türk insanı bunlara kesinlikle prim vermeyecektir. Biz de hükümet olarak hiç şüphesiz o insanların kendi ülkelerine gitmelerini istiyoruz. Bunun için de zaten büyük bir çaba sarf ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız da birkaç gün önce açıklama yaptı daha 1 milyon Suriyelinin geri gideceğini dedik ama biz hiç kimseyi zorla geriye göndermiyoruz. Bu insanlar ihtiyaçları olduğu sürece biz onlara elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu bir defa insan olmanın sorumluluğudur büyük devlet olmanın sorumluluğudur.
Biz her zaman mazlumların ve mağdurların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu son günlerde yapılanlar gerçekten çok yanlıştır. İnsanları tahrik etmektir. Ama ben yine söylüyorum Türk insanı bunlara prim vermeyecektir.
TÜRKİYE'DE PROVOKASYON YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bu insanların geri dönmeleri için muhalefetten hiçbir destek görmüyoruz. Ama sadece eleştiriyorlar. Türkiye içinde provokasyon yaratmaya çalışıyorlar. Biz bugüne kadar yaptığımız gibi bugünden sonra da mağdurlara mazlumlara yardım ederek destek olacağız."
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