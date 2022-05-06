Türkiye’nin Wilders’leri sahnede! İç savaş hamlesi mi?

İşte tüm bunlara bakıldığı zaman iyi niyetli bir tartışma olmadığını görüyoruz. Zemin iyi bir zemin değil karşıdaki insanlar iyi niyetle bunu sizinle tartışmıyor. 'İstila edecekler, ülke elden gidiyor' derseniz ya da sosyal medya paylaşılan birtakım görüntüleri Türkiye gibi sunarsanız işler başka bir boyuta gider. Burada tamamen başka bir şey kurgulanmak isteniyor. Burada bir kaos isteniyor ve seçime giderken bunun faturasını hükümete çıkarmak istiyorlar."