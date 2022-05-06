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Bursa'da düşen uçak ve pilotlarının son görüntüleri! Kazada ölen Murat Avşar ve Furkan Otkun'un görüntülerine A Haber ulaştı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Bursa’da düşen uçak ve pilotlarının son görüntüleri! Kazada ölen Murat Avşar ve Furkan Otkun’un görüntülerine A Haber ulaştı

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının sokağa düşmesi sonucu uçakta bulunan Murat Avşar ve Furkan Otkun hayatını kaybetti. A Haber düşen uçağın ölen pilotların son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde ikilinin kalkış yapmadan önce uçak çevresinde 10 dakikalık bir inceleme yaptığı görülüyor. İşte Murat Avşar ve Furkan Otkun'un son görüntüleri...

A Haber Muhabiri Huzeyfe Özdemir Bursa'da düşen eğitim uçağında ölen pilotların son görüntülerini canlı yayında paylaştı.

UÇUŞ ÖNCESİ 10 DAKİKALIK İNCELEME

Murat Avşar, Furkan Otkun ile önce uçağın başına gidiyor. Sonrasında kısa bir sohbetin ardından 10 dakikalık bir incelemede bulunuyorlar. Saat 15.00 olduğunda ise tek motorlu uçakla birlikte hareket ediyorlar.

5-6 ARKADAŞI ÇOK KÖTÜ BİR ANA ŞAHİT OLDU

Murat Avşar'ın son eğitim uçuşuydu bu. Furkan Otkun ise bayramdan sonra nişanlanmayı düşünüyordu. Furkan Otkun ve Murat Avşar'ın yaklaşık 5-6 arkadaşı pistin kenarında beklerken çok kötü ana şahit oluyor.

UÇAK KALKTIKTAN 500 METRE SONRA DÜŞMÜŞ

Düşüş anını görüyorlar ve büyük bir panikle koşmaya başlıyorlar. Eğitim uçağı öncesi dikkat çeken detay ise uçuş öncesi 10 dakikalık inceleme. Olay sonrası eğitim uçuşu için bekleyen diğer uçuşlara da izin verilmedi.

Düşüş sonrası uçağın benzin tankeri patlamış ve bölgede 2 araç kullanılamaz hale gelmişti. Uçak kalktıktan 500 metre sonra düştü.

NE OLMUŞTU?

Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetmişti.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını aktardı.

Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü bildiren Yıldız, şunları anlattı:

"Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."

UÇAĞIN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sarıgül Sokak'taki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların olay önce ses duymaları ve kaçışmaları, uçağın düşme anı ile çıkan yangınlar yer alıyor.

Bursa’da eğitim uçağının düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı BURSA'DA EĞİTİM UÇAĞININ DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Bursa’da düşen uçak ve pilotlarının son görüntüleri! BURSA'DA DÜŞEN UÇAK VE PİLOTLARININ SON GÖRÜNTÜLERİ!

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